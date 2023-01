Mua sắm tết giảm do nhiều gia đình cân nhắc chi tiêu

Theo Bộ Tài chính, nhu cầu chi tiêu, mua sắm tết năm nay giảm so với mọi năm do nhiều gia đình đã cân nhắc chi tiêu…

Bộ Tài chính đã có văn bản gửi Văn phòng Chính phủ báo cáo tổng hợp về tình hình thị trường và giá cả cùng các biện pháp quản lý, điều hành giá trước, trong và sau Tết Quý Mão 2023.

Báo cáo cho biết, tình hình cung cầu giá cả thị trường cơ bản bình ổn nằm trong kiểm soát và diễn biến theo đúng kịch bản công tác điều hành giá mà Ban Chỉ đạo điều hành giá đã chỉ đạo.

Tại chợ truyền thống, giá các mặt hàng thiết yếu như rau củ quả, thịt tươi, đồ phục vụ cúng lễ chỉ tăng theo quy luật vào các ngày cận tết, một vài ngày đầu năm mới và dự báo sẽ dần trở lại bình thường trong những ngày tới khi nguồn cung từ các chuỗi siêu thị, trung tâm thương mại ổn định cũng như nhu cầu người dân trở lại bình thường. Tại các siêu thị, trung tâm thương mại, mức giá cơ bản được giữ ổn định.

Theo ghi nhận thực tế, dịp tết vừa qua, giá thực phẩm tươi sống chỉ tăng nhẹ so với ngày thường do nhu cầu không có đột biến. So với ngày thường, giá thịt bò tăng khoảng 10.000 - 20.000 đồng/kg tùy từng địa phương; giá gà sống tăng khoảng 10.000 - 30.000 đồng/kg; giá heo hơi ổn định so với giai đoạn trước tết đã làm cho giá thịt heo thành phẩm cũng không có biến động lớn.

Giá bán các mặt hàng rau củ, trái cây tại các địa phương cơ bản ổn định do nguồn cung khá dồi dào và ổn định. Sau tết, có ngày giá rau xanh rất rẻ (có nơi chỉ bằng 30 - 50% so với trước tết) do nhu cầu không cao như các năm trước.

Theo Bộ Tài chính, giá hoa tươi tăng nhẹ vào các ngày 22, 23 tháng Chạp và tăng từ 15 - 25% trong các ngày 27, 28 tháng Chạp do nhu cầu tăng cao đối với các loại hoa tươi phục vụ cúng lễ, tết. Giá các loại cây cảnh chơi tết năm nay như đào, quất, mai tương đương năm trước, nguồn cung dồi dào. Tuy nhiên, đến những ngày cận tết (từ chiều 29 tháng Chạp) giá hoa, cây cảnh có xu hướng giảm do lượng mua kém hơn mọi năm.

“Nhìn chung, nhu cầu mua sắm năm nay giảm hơn so với các năm trước do nhiều gia đình phải cân nhắc chi tiêu ngày tết”, Bộ Tài chính đánh giá.

Bên cạnh đó, theo báo cáo của các địa phương, về cơ bản giá cước vận tải các tuyến cố định trong thời gian qua không tăng hoặc tăng ít. Nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của hành khách tăng cao vào dịp trước và sau Tết Nguyên đán, một số đơn vị kinh doanh vận tải thực hiện kê khai tăng giá phụ thu chiều rỗng một chiều.

“Giá dịch vụ trông giữ xe tại các siêu thị, trung tâm thương mại thực hiện theo đúng quy định. Một số chợ truyền thống, các điểm trông xe tự phát quanh các địa điểm tâm linh có biến động tăng, nhất là trong các ngày đầu năm và tại một số thành phố có nhiều điểm du lịch, đền chùa”, báo cáo của Bộ Tài chính cho biết.