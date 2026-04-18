Mỹ gia hạn miễn trừ trừng phạt đối với hoạt động mua dầu của Nga

Tối 17-4 (giờ địa phương), Chính phủ Mỹ ban hành lệnh gia hạn miễn trừ trừng phạt thêm một tháng, cho phép tiếp tục mua bán dầu và các sản phẩm dầu mỏ của Nga đang được vận chuyển trên biển, nhằm kiềm chế đà tăng của giá năng lượng.

Cảng dầu thô Kozmino của Nga. Ảnh: Yuri Smithyuk / TASS

Theo quyết định mới, hoạt động mua dầu và các sản phẩm dầu mỏ nói trên được phép kéo dài đến 12 giờ 1 phút ngày 16-5. Đây là động thái gia hạn cho đợt nới lỏng trừng phạt trước đó, vốn đã hết hiệu lực từ ngày 11-4.

Giấy phép này do Bộ Tài chính Mỹ ban hành, chỉ hai ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cho biết Washington sẽ không gia hạn cơ chế miễn trừ nêu trên.

Trong bối cảnh giá xăng tại Mỹ tăng mạnh, quyết định mới được cho là nhằm giảm áp lực chi phí đối với các hộ gia đình trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ Quốc hội Mỹ vào tháng 11 tới.

Tin liên quan Mỹ nới lỏng hạn chế dầu mỏ của Nga

MINH CHÂU