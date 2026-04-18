Thế giới

Mỹ gia hạn miễn trừ trừng phạt đối với hoạt động mua dầu của Nga

SGGPO

Tối 17-4 (giờ địa phương), Chính phủ Mỹ ban hành lệnh gia hạn miễn trừ trừng phạt thêm một tháng, cho phép tiếp tục mua bán dầu và các sản phẩm dầu mỏ của Nga đang được vận chuyển trên biển, nhằm kiềm chế đà tăng của giá năng lượng.

Cảng dầu thô Kozmino của Nga. Ảnh: Yuri Smithyuk / TASS
Cảng dầu thô Kozmino của Nga. Ảnh: Yuri Smithyuk / TASS

Theo quyết định mới, hoạt động mua dầu và các sản phẩm dầu mỏ nói trên được phép kéo dài đến 12 giờ 1 phút ngày 16-5. Đây là động thái gia hạn cho đợt nới lỏng trừng phạt trước đó, vốn đã hết hiệu lực từ ngày 11-4.

Giấy phép này do Bộ Tài chính Mỹ ban hành, chỉ hai ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cho biết Washington sẽ không gia hạn cơ chế miễn trừ nêu trên.

Trong bối cảnh giá xăng tại Mỹ tăng mạnh, quyết định mới được cho là nhằm giảm áp lực chi phí đối với các hộ gia đình trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ Quốc hội Mỹ vào tháng 11 tới.

MINH CHÂU

Từ khóa

Mỹ Nga Dầu thô Miễn trừ Trừng phạt Gia hạn

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn