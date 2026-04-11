Phái đoàn Mỹ đến Pakistan chuẩn bị đàm phán với Iran

Theo Tân Hoa xã, ngày 11-4, máy bay chở phái đoàn của Chính phủ Mỹ hạ cánh xuống thủ đô Islamabad của Pakistan, chuẩn bị đàm phán với Iran.

Ảnh: XINHUA

Phái đoàn Mỹ do Phó Tổng thống JD Vance, đặc phái viên Steve Witkoff và ông Jared Kushner - con rể kiêm cố vấn của Tổng thống Donald Trump dẫn đầu.

Trước đó, phái đoàn Iran do Chủ tịch Quốc hội Mohammad Bagher Ghalibaf dẫn đầu đã tới Pakistan. Tháp tùng ông Bagher Ghalibaf có Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran Ali Akbar Ahmadian, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Abdolnaser Hemmati.

Trước thềm diễn ra vòng đàm phán, Bộ trưởng Ngoại giao Pakistan bày tỏ hy vọng các bên tham gia mang tính xây dựng, đồng thời nhấn mạnh mong muốn của Pakistan tiếp tục tạo điều kiện cho các bên hướng tới đạt được giải pháp lâu dài và bền vững cho xung đột.

Liên quan đến eo biển Hormuz, tờ New York Times dẫn thông tin từ các quan chức Mỹ cho biết, Iran không thể mở lại eo biển Hormuz cho các hoạt động vận tải hàng hải, vì chưa thể xác định vị trí toàn bộ thủy lôi đã triển khai trong cuộc xung đột Trung Đông. Hoạt động vận chuyển dầu qua tuyến hàng hải quan trọng này vẫn gần như bị đình trệ kể từ khi Mỹ và Iran đạt thỏa thuận ngừng bắn hôm 8-4.

PHƯƠNG NAM