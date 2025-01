Mỹ phê duyệt thương vụ bán lô tên lửa lớn cho Nhật Bản

Tên lửa tầm trung AIM-120D-3 dưới cánh máy bay chiến đấu F-15C. Ảnh: MILITARNYI

Thông báo của Cơ quan Hợp tác An ninh Quốc phòng Mỹ (DSCA) ngày 3-1 nêu rõ: "Thương vụ được đề xuất này sẽ hỗ trợ việc thực hiện các mục tiêu trong chính sách đối ngoại và an ninh quốc gia của Mỹ bằng cách cải thiện an ninh của một đồng minh chủ chốt, vốn là lực lượng thúc đẩy sự ổn định chính trị và tiến bộ về kinh tế trong khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương".

Một máy bay thử nghiệm F-35A Lightning II bắn tên lửa AIM-120 AMRAAM ở Vịnh Mexico. Ảnh: NIKKEI ASIA

Theo DSCA, thương vụ này sẽ cải thiện năng lực của Nhật Bản trong việc đối phó với các mối đe dọa hiện tại và trong tương lai, bảo vệ lãnh thổ của Nhật Bản cũng như quân nhân Mỹ đồn trú tại đó. Nhật Bản sẽ không gặp khó khăn trong việc tiếp nhận số vũ khí này.

Nikkei Asia nhận định, thương vụ này còn mở đường cho việc sản xuất tên lửa nội địa trong tương lai của Nhật Bản.

Theo militarnyi, nhà thầu chính của đơn hàng này là American RTX Corporation (trước đây là Raytheon Technologies). Việc sản xuất có thể được đẩy nhanh do năm 2024, Nhật Bản đã có được giấy phép sản xuất tên lửa AMRAAM.

KHÁNH HƯNG