Biến động tích cực ở thị trường năng lượng, tài chính toàn cầu

Thị trường tài chính, năng lượng có những biến động sau những thông tin liên quan đến xung đột tại Trung Đông. Ảnh: GETTY IMAGES

Trong phiên giao dịch sáng 25-3 tại châu Á, giá dầu thế giới giảm mạnh sau khi có thông tin cho biết Mỹ đã gửi Iran bản kế hoạch 15 điểm nhằm chấm dứt xung đột. Theo đó, giá dầu Brent giảm gần 6% xuống 98,30 USD/thùng, trong khi dầu thô ngọt nhẹ (WTI) mất hơn 5%, còn 87,72 USD/thùng.

Tại châu Á, thị trường chứng khoán lại ghi nhận những diễn biến tích cực. Chỉ số chứng khoán Nikkei của Nhật Bản tăng mạnh hơn 3% trong đầu phiên giao dịch ngày 25-3. Chỉ số KOSPI (Hàn Quốc) tăng 3,06%. Chỉ số Shanghai Composite (Trung Quốc) tăng 0,28%… Trong khi đó, hợp đồng tương lai của chứng khoán Mỹ cũng tăng điểm trong các phiên giao dịch ngày 24-3 (giờ địa phương). Theo đó, các chỉ số S&P 500 và Dow Jones tăng khoảng 0,7%, Nasdaq tăng khoảng 0,9%.

Giá vàng thế giới bất ngờ đảo chiều, ghi nhận mức tăng hơn 2% trong phiên giao dịch sáng 25-3. Giá vàng giao ngay tại thị trường thế giới tăng 2,5%, đạt mức 4.587,09 USD/ounce. Cùng thời điểm, giá vàng kỳ hạn của Mỹ cũng bứt phá mạnh mẽ 4,2%, chạm ngưỡng 4.586,1 USD/ounce. Các kim loại quý khác cũng ghi nhận sắc xanh trong phiên sáng nay. Giá bạc giao ngay tăng 3,6% lên mức 73,78 USD/ounce; giá bạch kim tăng 2,2% đạt 1.978,10 USD/ounce.

Trong một diễn biến khác, theo trang tin Euronews, Liên minh châu Âu (EU) đã quyết định từ bỏ kế hoạch áp đặt lệnh cấm hoàn toàn nhập khẩu dầu mỏ từ Nga. Theo đó, Ủy ban châu Âu sẽ không đệ trình đề xuất pháp lý về việc cấm nhập khẩu vĩnh viễn dầu của Nga vào ngày 15-4 tới. Theo kế hoạch ban đầu, đề xuất này sẽ được đưa vào luật loại bỏ hoàn toàn nhập khẩu dầu mỏ từ Nga, chậm nhất là vào cuối năm 2027. Tuy nhiên, một quan chức EU cho biết đề xuất này chưa bị hủy bỏ và vẫn sẽ được công bố vào thời điểm khác.

MINH CHÂU