Iran tuyên bố không có ý định đàm phán với Mỹ

Theo tờ Times of Israel, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tuyên bố nước này không có kế hoạch đàm phán với Mỹ và sẽ tiếp tục các hoạt động quân sự.

Một khu nhà tại Tehran bị hư hại sau cuộc tấn công của Mỹ và Israel. Ảnh: XINHUA

Tuyên bố được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington đã đề xuất một kế hoạch hòa bình.

Phát biểu trên truyền hình nhà nước Iran, ông Abbas Araghchi nhấn mạnh: “Chính sách của chúng tôi là tiếp tục chiến đấu. Chúng tôi không có ý định đàm phán. Cho đến nay, chưa có cuộc đàm phán nào diễn ra".

Về phía Mỹ, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết lực lượng Mỹ đã rất gần việc hoàn thành các mục tiêu cốt lõi trong chiến dịch quân sự nhằm vào Iran. Bà Leavitt cũng nhấn mạnh các kênh tiếp xúc với phía Tehran vẫn đang được duy trì, đồng thời cảnh báo rằng Washington sẵn sàng triển khai thêm các hành động quân sự bổ sung nếu tiến trình đàm phán không đạt được kết quả như kỳ vọng.

Trong một diễn biến khác, tờ Wall Street Journal đưa tin, Mỹ và Israel đã loại bỏ Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi và Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf khỏi danh sách các quan chức cấp cao của Iran cần hạ sát.



PHƯƠNG NAM