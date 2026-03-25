Hơn 30 tấn hàng viện trợ nhân đạo cập cảng Cuba

Maguro, con tàu đầu tiên trong đội tàu hữu nghị “Châu Mỹ của chúng ta”, đã cập cảng La Habana (Cuba) vào ngày 24-3 (giờ địa phương), mang theo hơn 30 tấn hàng viện trợ nhân đạo tới đảo quốc Caribe này.

Tàu Maguro nằm trong đội tàu "châu Mỹ của chúng ta". Ảnh: YAMIL LAGE

Tàu Maguro, với thủy thủ đoàn gồm 27 người đến từ 11 quốc gia trên thế giới, khởi hành từ cảng Progreso, ở Yucatán, Mexico, đến Cuba sau 5 ngày. Hàng hóa do nhiều nước quyên góp, gồm 73 tấm pin năng lượng mặt trời dành cho các trung tâm y tế; các loại thực phẩm thiết yếu như gạo, đậu và ngũ cốc, cùng thuốc men và các sản phẩm vệ sinh cá nhân.

Theo các nhà tổ chức, sáng kiến này, bao gồm cả các tàu khác chưa đến, nhằm mục đích nâng cao nhận thức và phá vỡ sự phong tỏa chính trị, thương mại ảnh hưởng đến người dân Cuba, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác quốc tế trong việc giải quyết những khó khăn về năng lượng và nguồn cung mà quốc gia vùng Caribe này đang phải đối mặt.

Thiago Ávila, điều phối viên của sáng kiến, cho biết: “Chúng tôi có mặt ở đây để thể hiện tình đoàn kết, hữu nghị và mang đến thông điệp về hy vọng với người dân Cuba. Chúng tôi phản đối lệnh cấm vận của Mỹ đối với Cuba”.

MINH CHÂU