Truyền thông Mỹ: Mỹ gửi Iran bản kế hoạch 15 điểm nhằm chấm dứt xung đột

Ngày 25-3, báo Mỹ The New York Times (NYT) dẫn một số nguồn tin cho biết Mỹ đã gửi tới Iran bản kế hoạch 15 điểm nhằm chấm dứt cuộc chiến tại Trung Đông.

Một tòa nhà ở thành phố Tel Aviv, Israel bị trúng tên lửa của Iran ngày 24-3. Ảnh: FLASH90

Theo NYT, động thái này phản ánh mong muốn của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump trong việc tìm kiếm lối thoát cho một cuộc xung đột đang gây chấn động nền kinh tế toàn cầu. Hiện chưa rõ Iran có chấp nhận kế hoạch - vốn được gửi qua trung gian là Pakistan - để làm cơ sở cho các cuộc đàm phán hay không, cũng như liệu Israel, quốc gia đã cùng Mỹ tấn công Iran trong gần 4 tuần qua, có đồng thuận với đề xuất này hay không.

Đề xuất của Mỹ tập trung chủ yếu vào các yêu cầu trước đây của Washington đối với Tehran, trong đó yêu cầu Iran dỡ bỏ 3 cơ sở hạt nhân và bất cứ nhà máy làm giàu uranium nào trên đất Iran, tạm dừng công việc liên quan đến tên lửa đạn đạo, kiềm chế hỗ trợ các lực lượng ủy nhiệm và mở lại hoàn toàn eo biển Hormuz.

Tin liên quan
MINH CHÂU

