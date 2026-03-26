Thủ tướng Hungary dọa ngừng cung cấp khí đốt cho Ukraine

Ngày 25-3, Thủ tướng Hungary Viktor Orban cho biết nước này sẽ ngừng cung cấp khí đốt cho Ukraine nếu Kiev không nối lại việc cung dầu cho Hungary.

Thủ tướng Hungary Viktor Orban.

Đây là động thái mới nhất trong cuộc tranh cãi gay gắt giữa hai nước liên quan đến đường ống dẫn dầu Druzhba. Ngày 27-1 vừa qua, Ukraine đã ngừng cung dầu sang Hungary và Slovakia qua đường ống Druzhba với lý do tuyến đường ống này bị hư hại.

Trong khi đó, Hungary và Slovakia cáo buộc Ukraine cố trì hoãn việc khôi phục hoạt động của tuyến đường ống Druzhba. Budapest đã phản ứng mạnh với động thái trên. Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto cho biết Hungary đã chặn gói trừng phạt thứ 20 của Liên minh châu Âu (EU) nhằm vào Nga cũng như khoản vay 90 tỷ euro (104 tỷ USD) dành cho Kiev.

Theo các nhà phân tích tại Quỹ Nghiên cứu kinh tế Hungary (Oeconomus), Hungary đã trở thành một trong những nhà cung cấp khí đốt chủ chốt của Ukraine.

Báo cáo của công ty tư vấn ExPro của Ukraine cho thấy năm 2025, Ukraine nhập khẩu 2,94 tỷ m3 khí đốt từ Hungary, chiếm 45,5% tổng lượng nhập khẩu của nước này. Tuy nhiên, ExPro lưu ý tỷ trọng nhập khẩu khí đốt của Ukraine từ Hungary đang có dấu hiệu giảm nhẹ, xuống còn 34% tổng lượng khí đốt nhập khẩu tính đến tháng 3-2026.

MINH CHÂU