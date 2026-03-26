Iran bác tin đàm phán với Mỹ

Ngày 25-3, báo The Times of Israel (Israel) đưa tin trong một video được ghi hình trước và phát sóng trên truyền hình nhà nước cùng ngày, người phát ngôn quân đội Iran, Trung tá Ebrahim Zolfaghari, tuyên bố, sức mạnh chiến lược của Mỹ đã biến thành “thất bại chiến lược” và “Mỹ đang tự đàm phán với chính mình”.

Tuyên bố từ phía Iran được đưa ra ngay sau khi chính phủ của Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết đã gửi kế hoạch 15 điểm nhằm chấm dứt xung đột tại Trung Đông cho Iran thông qua Pakistan. Hai quan chức của Pakistan xác nhận Iran đã nhận được kế hoạch trên, trong đó đề cập đến các nội dung như nới lỏng trừng phạt, thu hẹp chương trình hạt nhân, hạn chế chương trình tên lửa đạn đạo của Tehran và quyền tiếp cận cho tàu thuyền qua eo biển Hormuz.

Người đứng đầu Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế, ông Rafael Grossi, chia sẻ với báo Corriere della Sera (Italy) rằng các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran có thể diễn ra vào cuối tuần này tại thủ đô Islamabad, Pakistan.

Tuy nhiên, theo giới quan sát, thông tin về việc Tổng thống Donald Trump đã phê duyệt việc triển khai ít nhất 1.000 binh sĩ (có thông tin là 2.000 binh sĩ) đến Trung Đông càng làm suy yếu thêm những tuyên bố được lặp lại nhiều lần của người đứng đầu Nhà Trắng về các cuộc đàm phán hòa bình thành công.

Bất chấp những thông báo của Mỹ về thỏa thuận chấm dứt xung đột, Iran vẫn tiếp tục thực hiện các vụ tấn công. Kênh truyền hình Press TV của Iran đã công bố một video và cho biết lực lượng vũ trang Iran đã bắn tên lửa hành trình vào tàu sân bay của Mỹ USS Abraham Lincoln.

Hiện chưa có thông tin xác nhận nào từ phía Mỹ. Trong khi đó, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết đã phát hiện một cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo từ Iran nhắm vào Israel. Theo Tập đoàn Điện lực Israel, cơ sở hạ tầng của tập đoàn này không bị thiệt hại gì sau vụ tấn công của Iran vào thành phố Hadera. Kuwait và Bahrain cũng tiếp tục phải hứng chịu các cuộc tấn công từ Iran vào đêm 24-3 và rạng sáng 25-3.

Trong khi đó, IDF thông báo đã tiến hành không kích nhằm vào một cơ sở nghiên cứu và phát triển tàu ngầm của Iran tại thành phố Isfahan và cho rằng đòn tấn công đã làm suy giảm đáng kể năng lực phát triển tàu ngầm của Iran.

Trong một diễn biến khác, Iran đã thông báo với Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và Tổ chức Hàng hải quốc tế rằng các tàu "không thù địch” (không tham gia hoặc không ủng hộ các hành động gây hấn chống lại Iran) hoặc không thuộc sở hữu của Mỹ hay Israel, có thể đi qua eo biển Hormuz một cách an toàn.

Trong phiên giao dịch sáng 25-3 tại châu Á, giá dầu thế giới giảm mạnh sau thông tin cho biết Mỹ gửi Iran bản kế hoạch 15 điểm nhằm chấm dứt xung đột. Theo đó, giá dầu Brent giảm gần 6% xuống 98,30 USD/thùng, trong khi dầu thô ngọt nhẹ (WTI) giảm hơn 5%, còn 87,72 USD/thùng. Sự lạc quan xuất hiện tại thị trường chứng khoán châu Á.

Trong phiên giao dịch đầu ngày 25-3, chỉ số Nikkei 225 Nhật Bản tăng 2,8%; chỉ số Kospi của Hàn Quốc tăng 3,1%. Chỉ số Hang Seng của Hong Kong (Trung Quốc) tăng 1,2%, trong khi chỉ số Shanghai Composite (Trung Quốc) tăng 0,9%. Chỉ số S&P/ASX 200 của Australia tăng 2,2%.

ĐỖ CAO tổng hợp