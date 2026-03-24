Khoảng 2.000 lính thủy đánh bộ Mỹ đến Trung Đông

Theo quân đội Israel, vài giờ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington đã tiến hành đàm phán với một quan chức của Iran, Iran đã phóng tên lửa vào Jerusalem rạng sáng 24-3.

Hiện trường vụ tấn công của Iran tại Nesher, miền Bắc Israel. Ảnh: Times of Israel

Quân đội Israel đã điều động các đội tìm kiếm và cứu nạn tới một tòa nhà bị hư hại sau hai đợt bắn tên lửa của Iran. Tờ Inquirer.net dẫn nguồn tin cho biết, người dân hiện đã được phép rời khỏi hầm trú ẩn và lực lượng y tế báo cáo không có thương vong.

Liên quan tới thông báo Washington đã đàm phán với một quan chức giấu tên của Iran, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf bác bỏ thông tin cho rằng ông đang tiến hành đàm phán với các đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner.

Trong một diễn biến khác, báo The Wall Street Journal (WSJ) đưa tin, khoảng 2.200 lính thủy đánh bộ Mỹ sẽ đến Trung Đông vào ngày 27-3, cùng ngày thời hạn đàm phán do Tổng thống Mỹ Donald Trump đặt ra trước khi các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng của Iran kết thúc.

Lực lượng này bao gồm tàu đổ bộ tấn công USS Tripoli, tàu vận tải đổ bộ USS New Orleans và khoảng 2.200 binh sĩ thuộc đơn vị viễn chinh Lính thủy đánh bộ số 31, dự kiến sẽ mất vài ngày để lực lượng này đến eo biển Hormuz.

KHÁNH HƯNG