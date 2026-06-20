Nam bộ giảm mưa, Bắc bộ và Trung bộ nắng nóng

Từ hôm nay 20-6, nắng nóng gay gắt bao trùm Bắc bộ và Trung bộ. Nam bộ giảm mưa trước khi vào đợt mưa mới.

Hà Nội tăng nhiệt từ sáng 20-6, dự báo vào chuỗi ngày nắng nóng, nhiệt độ cao. Ảnh: PHÚC HẬU

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, từ ngày 20 đến 24-6, Bắc bộ nắng nóng diện rộng với nhiệt độ phổ biến 36-38 độ C.

Từ ngày 25 đến 28-6, Bắc bộ chuyển sang hình thái thời tiết có mưa rào và dông trên diện rộng. Trong ngày 26 và 27-6, khu vực vùng núi và trung du phía Bắc có khả năng xuất hiện mưa vừa, mưa to.

Tại Trung bộ, nắng nóng tiếp tục duy trì từ ngày 20 đến 25-6. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-40 độ C, nhiều nơi nắng nóng gay gắt. Từ ngày 26 đến 28-6, cường độ nắng nóng giảm dần.

Khu vực Tây Nguyên và Nam bộ, thời tiết ít mưa từ ngày 20 đến 23-6. Từ ngày 24 đến 28-6, mưa dông có xu hướng gia tăng trở lại, cục bộ có nơi mưa to.

Bão ngoài khơi xa

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cho biết, trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương có một áp thấp nhiệt đới hoạt động, cách Philippines khoảng 2.500km về phía Đông. Áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão, sau đó di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc về phía đảo Đài Loan (Trung Quốc).

Khoảng ngày 23 đến 24-6, bão di chuyển về vùng biển Đông Bắc của Philippines. Hoàn lưu bão có khả năng ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc của Bắc Biển Đông. Cơ quan khí tượng Việt Nam đang tiếp tục theo dõi diễn biến của hình thái thời tiết này.

Đồ họa có dùng AI. Thực hiện: PHÚC HẬU

PHÚC HẬU