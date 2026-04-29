Nam bộ nắng nóng, Trung bộ và Tây Nguyên mưa dông diện rộng

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia nhận định ngày 30-4, Nam bộ tiếp tục nắng nóng 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C. Ngày 1-5, nắng nóng ở Nam bộ còn xảy ra cục bộ. Từ ngày 2-5, nắng nóng ở Nam bộ có khả năng suy giảm.

Cơn mưa xuất hiện ở Hà Nội sáng 29-4, sau đó mây giảm, trời nắng nhưng nền nhiệt mát.

Chiều 29-4, khu vực Trung bộ và Tây Nguyên đã có mưa dông, có nơi mưa lớn do tác động của không khí lạnh trái mùa cường độ yếu. Phạm vi mưa tập trung từ tỉnh Quảng Trị đến TP Đà Nẵng, phía Đông của khu vực từ tỉnh Quảng Ngãi đến tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa và khu vực cao nguyên Trung bộ.

Theo số liệu quan trắc từ 13 giờ đến 15 giờ, một số điểm xảy ra mưa lớn như: Đam Rông (tỉnh Lâm Đồng) 54,4mm, Di Linh (tỉnh Lâm Đồng) 54,4mm, Ea Tóh (tỉnh Đắk Lắk) 44,6mm, Hồ B (tỉnh Gia Lai) 44,2mm.

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cảnh báo, từ chiều đến tối, các khu vực trên tiếp tục có mưa với lượng mưa phổ biến 15-30mm, có nơi trên 80mm.

Tại Bắc bộ và Bắc Trung bộ, không khí lạnh hiện đang ảnh hưởng, làm nhiệt độ giảm 4-5 độ C so với những ngày trước đó, một số nơi có mưa dông, có nơi mưa rất to. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến tại khu vực Đông Bắc bộ 20-23 độ C, vùng núi dưới 20 độ C, Bắc Trung bộ 21–24 độ C; riêng Hà Nội đã tạnh mưa, có nắng nhưng trời mát, nhiệt độ thấp nhất là 21-23 độ C.

