Năm của âm nhạc truyền cảm hứng

Được đánh giá là một năm đột phá của âm nhạc Việt Nam, năm 2025 qua đi với những hình ảnh để lại nhiều ấn tượng trong lòng khán giả, như hàng chục ngàn người cùng hòa ca trong chương trình chào mừng ngày vui chung của đất nước, những chương trình âm nhạc kéo dài nhiều đêm thu hút hàng trăm ngàn người tham dự…

Hơn tất cả, âm nhạc đã đưa ra thông điệp: yêu nước, sống đẹp không phải điều gì quá cao xa, mà là sự lựa chọn sống có khát vọng, trách nhiệm với quá khứ, hiện tại và tương lai.

Lan tỏa những ca khúc yêu nước

“Hết kháng chiến, nếu con còn chưa về/ Mẹ ơi vui lên, mẹ có đứa con anh hùng/ Đem thanh xuân gieo tự do cho đất nước/ Với con, thế thôi, còn gì đẹp hơn…”. Khi giai điệu Còn gì đẹp hơn do ca sĩ - nhạc sĩ Nguyễn Hùng hát lên giữa sân khấu Hozo City Tết Fest diễn ra vào ngày cuối cùng của năm 2025, hàng chục ngàn khán giả đều đồng thanh hát cùng, đôi khi “hát thay” cả ca sĩ. Ca khúc này cũng đã góp phần đưa bộ phim Mưa đỏ lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội.

Ca sĩ - nhạc sĩ trẻ Nguyễn Hùng biểu diễn ca khúc "Còn gì đẹp hơn" tại sân khấu Hozo City Tết Fest diễn ra ở TPHCM chào mừng Tết Dương lịch 2026

Trước đó, Còn gì đẹp hơn liên tục xuất hiện trên nhiều sân khấu, truyền cảm hứng cho nhiều ca sĩ, khán giả cover (hát lại). Ở chương trình Dòng sông hoa lửa, ca sĩ Tùng Dương trình diễn ca khúc này cùng dàn nhạc giao hưởng, hợp xướng thiếu nhi vô cùng hùng tráng. Các ca sĩ Huyền Trang, Nguyễn Trần Trung Quân, Triệu Hồng Ngọc, Trần Tuấn Hòa… cũng thể hiện ca khúc này theo phong cách riêng. Học sinh, sinh viên từ nhiều trường học còn ghi hình đồng thanh hát ca khúc, góp phần lan tỏa sức sống của tác phẩm.

Trong lễ trao danh hiệu Công dân trẻ tiêu biểu TPHCM vào ngày 1-1-2026, khi ca sĩ Nguyễn Duyên Quỳnh hát ca khúc Viết tiếp câu chuyện hòa bình, đông đảo khán giả ngồi bên dưới đã hát cùng cô. Trước đó, ca khúc này đã vang lên tại chương trình nghệ thuật đặc biệt Rạng rỡ non sông Việt Nam tại Đại lễ 30-4-2025, do hai ca sĩ Võ Hạ Trâm - Đông Hùng trình diễn.

Không chỉ có ca khúc mới, nhiều tác phẩm bất hủ như Tiến quân ca, Đất nước trọn niềm vui… khi được biểu diễn trong chương trình nghệ thuật chính luận Tổ quốc trong tim (tổ chức tại sân vận động Mỹ Đình vào ngày 10-8-2025) cũng đã khiến hơn 50.000 khán giả có mặt trực tiếp và hàng trăm ngàn khán giả qua truyền hình cùng đứng dậy, đặt tay trên ngực, hòa ca hát vang các ca khúc, và đây được xem là màn hòa giọng chưa từng có từ trước đến nay.

Âm nhạc “sống” trong lòng thời đại

Ban Tổ chức Giải thưởng Làn Sóng Xanh vừa công bố 11 hạng mục bình chọn, trong đó, nhiều sản phẩm mang âm hưởng dân gian đương đại, tôn vinh giá trị truyền thống và niềm tự hào dân tộc chiếm vị trí nổi bật. Tiêu biểu là những tác phẩm như: Viết tiếp câu chuyện hòa bình, Còn gì đẹp hơn, Nỗi đau giữa hòa bình, Bắc Bling, Mặt trời trong bóng tối, Made in VietNam, Mục hạ vô nhân…, cho thấy xu hướng nghệ sĩ trẻ đang ngày càng chủ động lan tỏa các giá trị văn hóa dân tộc.

Ca sĩ Tùng Dương thể hiện Viết tiếp câu chuyện hòa bình trong chương trình nghệ thuật chính luận Tổ quốc trong tim tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình vào tháng 8-2025 (Ảnh: NSCC)

Trước đó, tại lễ trao giải Vietnam iContent Awards 2025 diễn ra tại Nhà thi đấu Quân khu 7 vào cuối tháng 11-2025, ở hạng mục “Âm nhạc truyền cảm hứng”, Bắc Bling của Hòa Minzy và Còn gì đẹp hơn của Nguyễn Hùng đã được vinh danh. Ban tổ chức còn đặc biệt bổ sung giải “Bài hát đặc biệt của năm” cho tác phẩm Viết tiếp câu chuyện hòa bình (nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung - ca sĩ Nguyễn Duyên Quỳnh) vì sự lan tỏa vượt khỏi khuôn khổ một sản phẩm âm nhạc.

Tác phẩm này cũng được trao giải A, Giải thưởng Sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021-2025 của TPHCM…

Với những gì diễn ra trong năm 2025 cho thấy, dòng nhạc cách mạng, truyền cảm hứng luôn có chỗ đứng quan trọng trong lòng khán giả. Vấn đề chỉ là làm sao để những sáng tác này có thể chạm được đến trái tim khán giả, “ở lại” trong lòng công chúng. “Nghệ sĩ trẻ cứ nỗ lực, thử thách mình, bởi khán giả đang ngày càng trân trọng hơn những sản phẩm tử tế, có chiều sâu thông điệp”, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung chia sẻ.

NSND Tạ Minh Tâm nêu ý kiến: “Trong một xã hội đang chuyển mình với tốc độ chóng mặt, những giai điệu và lời nhạc mang đầy tính nhân văn mới có thể chạm được vào tầng sâu tâm thức công chúng. Để âm nhạc sống trong lòng thời đại thì các ca khúc phải vượt qua ranh giới của một bài hát giải trí thông thường, có khả năng chạm đến những chủ đề lớn lao, trở thành tiếng nói chung về giá trị cội nguồn, nhân văn, lòng trắc ẩn và tinh thần đoàn kết”.

TIỂU TÂN