Nắn dòng kiều hối vào các dự án hạ tầng trọng điểm

Kiều hối chuyển về Việt Nam tăng đều qua các năm. Việc duy trì mặt bằng lãi suất ổn định cùng chính sách điều hành tỷ giá linh hoạt đã góp phần củng cố niềm tin cho kiều bào chuyển tiền về quê hương, tạo nguồn lực quan trọng phát triển kinh tế - xã hội.

Nhiều chính sách thu hút

Dòng tiền kiều hối thường tập trung mạnh vào các tháng cuối năm, đặc biệt là dịp Tết Nguyên đán, khi nhu cầu tiêu dùng và hỗ trợ thân nhân của kiều bào gia tăng. Nắm bắt đặc điểm này, nhiều ngân hàng thương mại (NHTM) đã chủ động triển khai các chính sách ưu đãi nhằm thu hút kiều hối. Trong đó, Agribank phối hợp Western Union triển khai chương trình khuyến mại thường niên “Mùa kiều hối Agribank 2026” từ nay đến ngày 28-2-2026, với tổng trị giá ưu đãi tới 1,2 tỷ đồng dành cho khách hàng nhận kiều hối quốc tế tại quầy.

Giao dịch kiều hối tại SeABank hội sở. ẢNH: Minh Huy

Không chỉ dừng ở vai trò trung gian chi trả, nhiều NHTM còn tập trung vào yếu tố cốt lõi mà người nhận kiều hối quan tâm nhất là tỷ giá và chi phí giao dịch. Thay vì chỉ khuyến mại quà tặng, các NHTM đang chuyển hướng sang tối ưu giá trị thực của dòng tiền. Với lợi thế hợp tác cùng các tổ chức chuyển tiền quốc tế, MSB triển khai chương trình “Kiều hối sinh lời, x2 ưu đãi” áp dụng đến hết ngày 31-3-2026. Theo đó, khách hàng nhận kiều hối qua tài khoản MSB khi bán ngoại tệ USD sang VND được hưởng mức tỷ giá ưu đãi cao hơn 0,5 điểm % so với tỷ giá mua chuyển khoản niêm yết. Chính sách này giúp gia tăng đáng kể lượng VND quy đổi, đặc biệt với các khoản kiều hối lớn phục vụ đầu tư, giảm chi phí rút ngoại tệ tiền mặt.

Trong khi đó, Nam A Bank lựa chọn cách tiếp cận gắn ưu đãi trực tiếp với giá trị giao dịch. Khách hàng nhận kiều hối qua Western Union tại Nam A Bank được tặng tiền mặt khi giao dịch, với mức thưởng chuyển thẳng vào tài khoản thanh toán VND ngay sau khi hoàn tất chi trả. “Nam A Bank cũng triển khai chương trình “Happy Hometown” dành riêng cho kiều bào với nhiều ưu đãi nổi bật: miễn nhiều loại phí ngân hàng trong 5 năm, cộng thêm lãi suất tiết kiệm lên đến 0,2%/năm, ưu đãi tỷ giá mua bán ngoại tệ, cùng các quà tặng và đặc quyền đầu tư, chứng khoán. Khách hàng còn được ưu tiên giao dịch, sử dụng phòng chờ sân bay và hưởng các đặc quyền trải nghiệm khác… Nam A Bank và Trung tâm Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 tại TPHCM (HCMC C4IR) vừa ký kết hợp tác chiến lược giai đoạn 2025-2030. Hai bên sẽ triển khai các chương trình tài chính chuyên biệt nhằm thu hút, định hướng kiều hối đầu tư vào các lĩnh vực ưu tiên như khoa học - công nghệ, hạ tầng xanh và phát triển bền vững.

Chuyển dịch từ tiêu dùng sang đầu tư

Việt Nam nhiều năm liền nằm trong nhóm 10 quốc gia nhận kiều hối lớn nhất thế giới. Trong đó, TPHCM luôn giữ vị trí dẫn đầu cả nước về thu hút kiều hối, thường chiếm khoảng 60% tổng lượng kiều hối của Việt Nam. Bà Trần Thị Ngọc Liên, Phó Giám đốc NHNN Chi nhánh Khu vực 2, nhận xét, động lực chính thúc đẩy dòng kiều hối đến từ niềm tin của kiều bào vào sự ổn định của kinh tế trong nước. Kiều hối được xem là “nguồn lực vàng”, không chỉ góp phần cải thiện đời sống người dân mà còn tiếp sức cho các dự án lớn, góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số của thành phố.

Theo số liệu từ Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Chi nhánh Khu vực 2, năm 2025, lượng kiều hối chuyển về TPHCM đạt hơn 10,34 tỷ USD, tăng 8,3% so với năm 2024 và là mức cao nhất từ trước đến nay.

Đáng chú ý, dòng tiền này đang có sự dịch chuyển rõ nét, từ mục đích tiêu dùng và tích trữ sang phục vụ sản xuất - kinh doanh và đầu tư. Nhiều kiều bào đã đưa vốn về để đón đầu các dự án lớn tại TPHCM như Trung tâm Tài chính quốc tế, khu thương mại tự do và các dự án hạ tầng... Năm nay kiều hối được dự báo tiếp tục tăng trưởng khi thành phố đẩy mạnh huy động vốn cho các dự án hạ tầng, điện và giao thông trọng điểm. Để khai thác hiệu quả nguồn lực này, Đề án Chính sách phát huy hiệu quả nguồn lực kiều hối trên địa bàn đến năm 2030 đã được thành phố ban hành, định hướng dòng tiền vào các lĩnh vực ưu tiên, qua đó giảm áp lực huy động vốn trong nước và tạo hiệu ứng lan tỏa cho các ngành dịch vụ, thương mại và giải trí.

Theo TS Cấn Văn Lực, chuyên gia Kinh tế trưởng BIDV, khoảng 80%-85% lượng kiều hối tập trung vào bất động sản, tiêu dùng và hỗ trợ thân nhân, trong khi tỷ lệ dành cho sản xuất - kinh doanh và đầu tư mới chỉ chiếm khoảng 15%-20%. Để nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn kiều hối, nên thêm các cơ chế khuyến khích và sản phẩm tài chính chuyên biệt để dòng tiền này phát huy tốt hơn vai trò thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững.

HẠNH NHUNG