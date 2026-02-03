Tổ chức không gian hàng Việt tại trung tâm Hà Nội

Theo Bộ Công thương, những sản phẩm trưng bày và giao dịch ở đây phải đảm bảo tiêu chí 100% sản xuất tại Việt Nam.

Chiều 3-2, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước thông tin: Bộ Công thương sắp khai trương “Không gian tôn vinh hàng Việt” tại 62 Tràng Tiền, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội, vào ngày 5-2.

Nơi trưng bày không gian hàng Việt 100%. Ảnh: DMS

Không gian kết hợp trưng bày, quảng bá và tiêu thụ hàng hóa Việt Nam với mục tiêu thúc đẩy tiêu dùng nội địa và kết nối cung - cầu trong bối cảnh thị trường trong nước ngày càng đóng vai trò quan trọng đối với tăng trưởng kinh tế.

Không gian này do Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước tổ chức với sự đồng hành của một số đối tác trong lĩnh vực thanh toán và số hóa. Mô hình được thiết kế mở, thuận tiện cho người dân, du khách tham quan, tìm hiểu và trải nghiệm sản phẩm ngay tại trung tâm thủ đô.

Tràng Tiền là khu vực thương mại sầm uất, thu hút đông đảo người tiêu dùng, được kỳ vọng trở thành điểm đến thường xuyên để tôn vinh sản phẩm Việt Nam chất lượng. Không gian trưng bày mang tên “Sức sống hàng Việt”, với các sản phẩm được lựa chọn là hàng made in Vietnam 100%.

Theo Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, không gian này dự kiến tổ chức định kỳ 2 tuần một lần trong suốt năm 2026. Ngoài trưng bày trực tiếp, các sản phẩm còn được giới thiệu và bán qua các phiên livestream, giúp người tiêu dùng trên cả nước tiếp cận và mua sắm trực tuyến, tạo thêm kênh tiêu thụ phù hợp với xu hướng hiện nay.

PHÚC HẬU