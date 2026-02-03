Cấp bách hướng dẫn kiểm tra thực phẩm nhập khẩu, bảo đảm thông quan thông suốt

Ngày 3-2, Văn phòng Chính phủ ban hành thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Lê Thành Long về triển khai Nghị định 46/2026/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật An toàn thực phẩm.

Chính phủ yêu cầu thực hiện ngay việc giao nhiệm vụ kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm

Phó Thủ tướng nêu rõ, Nghị định được ban hành trên cơ sở nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, đánh giá chính sách kỹ lưỡng, có sự đồng thuận cao; quy định rõ nội dung, trình tự, thủ tục, nhằm nâng cao hiệu quả quản lý an toàn thực phẩm, bảo đảm sức khỏe người dân. Các bộ, ngành và UBND tỉnh, thành phố được yêu cầu nghiên cứu kỹ, nhất là quy định mới, tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả.

Trong những ngày đầu triển khai, việc kiểm tra nhà nước đối với một số nông sản, thực phẩm tươi sống nhập khẩu phát sinh vướng mắc. Phó Thủ tướng ghi nhận các Bộ: Y tế, Nông nghiệp và Môi trường, Công thương, Tài chính, Văn phòng Chính phủ và địa phương đã phối hợp, làm việc xuyên ngày nghỉ, kịp thời tháo gỡ; đến nay cơ bản giải tỏa ách tắc tại một số cửa khẩu. Tuy nhiên, yêu cầu cấp bách là phải có hướng dẫn để việc kiểm tra theo Nghị định 46 bảo đảm khả thi, thông quan kịp thời, thông suốt, tuyệt đối không để ách tắc.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế ban hành ngay văn bản hướng dẫn kiểm tra nhà nước đối với thực phẩm nhập khẩu theo Nghị định 46; Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Công thương và các bộ, ngành liên quan rà soát, ban hành hướng dẫn riêng đối với nội dung đặc thù thuộc lĩnh vực quản lý.

Các Bộ: Y tế, Nông nghiệp và Môi trường, Công thương phải hướng dẫn triển khai, kịp thời giải đáp, làm rõ vấn đề nổi lên, xử lý ngay vướng mắc; thiết lập đường dây nóng, bố trí nhân lực trực thường xuyên để tiếp nhận, xử lý phát sinh.

Bộ Y tế tổng hợp, báo cáo Chính phủ tại phiên họp thường kỳ tháng 1-2026 về tình hình, việc xử lý vướng mắc và đề xuất giải pháp.

Phó Thủ tướng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố giao nhiệm vụ kiểm tra nhà nước theo khoản 1 Điều 20 và chỉ định cơ sở kiểm nghiệm, bảo đảm đủ năng lực theo Điều 51 Nghị định 46.

Các Bộ: Y tế, Nông nghiệp và Môi trường, Công thương, Tài chính tiếp tục bám sát triển khai; rà soát, nếu cần thì sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới thông tư theo thủ tục rút gọn; trường hợp vượt thẩm quyền, Bộ Y tế tổng hợp báo cáo, kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng.

LÂM NGUYÊN