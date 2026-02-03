TPHCM: Góp ý dự thảo về điều kiện tách, hợp thửa đất

Chiều 3-2, Sở NN-MT TPHCM tổ chức Hội thảo lấy ý kiến cho dự thảo Quy định về điều kiện tách thửa đất, hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được tách thửa trên địa bàn TPHCM.

Khu dân cư tại phường Bình Hưng Hòa, TPHCM. Ảnh: THANH HIỀN

Hai phương án tách thửa

Theo dự thảo, trường hợp người sử dụng đất dành một phần diện tích của thửa đất để làm lối đi kết nối với đường giao thông công cộng hoặc được người sử dụng đất liền kề đồng ý cho đi qua thì lối đi đó do các bên thỏa thuận.

Đồng thời, UBND cấp xã có trách nhiệm xem xét lối đi do các bên thỏa thuận có đảm bảo nhu cầu thoát hiểm trong phòng cháy chữa cháy và cấp phép xây dựng, để có ý kiến chấp thuận trước khi thực hiện tách hoặc hợp thửa đất.

Đối với phần diện tích đất được xác định làm lối đi sử dụng cho nhiều thửa đất (từ 2 thửa đất trở lên) thì chuyển sang hình thức sử dụng chung trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.

Điểm lưu ý của dự thảo là không quy định về lối đi có tiếp giáp đường giao thông công cộng khi tách thửa.

Đối với phần đất tối thiểu được tách thửa thuộc loại đất ở, dự thảo đưa ra hai phương án.

Một là được chia thành 4 khu vực, trong đó, khu vực I diện tích tối thiểu 36m2 và có chiều rộng mặt tiền, chiều sâu thửa đất không nhỏ hơn 3m; khu vực II diện tích tối thiểu từ 36m2-60m2, có chiều rộng mặt tiền và chiều sâu thửa đất không nhỏ hơn từ 3m- 5m; khu vực III diện tích tối thiểu từ 60m2-80m2, có chiều rộng mặt tiền và chiều sâu thửa đất không nhỏ hơn 5m; khu vực IV có diện tích tối thiểu từ 80m2-100m2, có chiều rộng mặt tiền và chiều sâu thửa đất không nhỏ hơn 5m.

Phương án hai, thành phố chia ra làm 5 khu vực, trong đó khu vực I có diện tích tối thiểu 36m2, có chiều rộng mặt tiền và chiều sâu thửa đất không nhỏ hơn 3m; khu vực II có diện tích tối thiểu 50m2, có chiều rộng mặt tiền và chiều sâu thửa đất không nhỏ hơn 4m; khu vực III có diện tích tối thiểu 60m2, có chiều rộng mặt tiền và chiều sâu thửa đất không nhỏ hơn 5m; khu vực IV có diện tích tối thiểu 80m2, có chiều rộng mặt tiền và chiều sâu thửa đất không nhỏ hơn 5m; khu vực V có diện tích tối thiểu 100m2, chiều rộng mặt tiền và chiều sâu thửa đất không nhỏ hơn 5m.

Đại diện UBND phường, xã góp ý tại hội thảo. Ảnh: THANH HIỀN

Về diện tích tối thiểu tách thửa đất nông nghiệp là 500m2 đối với đất trồng cây hàng năm, đất nông nghiệp khác; 1000m2 đối với đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối, đất chăn nuôi tập trung.

Cần hướng dẫn rõ về điều kiện lối đi chung

Góp ý tại hội thảo, đại diện UBND phường Bình Trị Đông cho rằng, để quyết định tách thửa đi vào thực tiễn, cần có quy định rõ về thẩm quyền tách thửa, hợp thửa.

Ngoài ra, dự thảo quy định lối đi chung sẽ do UBND cấp xã xem xét nhưng cần quy định rõ đơn vị nào tổ chức thực hiện. Đối với phần lối đi thuộc sở hữu chung, cần được thu hồi và giao nhà nước quản lý mà cụ thể là UBND cấp xã.

Đại diện UBND phường Đông Hòa nêu, cần quy định giao cho sở xây dựng và sở quy hoạch - kiến trúc hướng dẫn quy hoạch lối đi như thế nào để phù hợp với thực tiễn địa phương.

Trong khi đó, đại diện Văn phòng Đăng ký đất đai TPHCM cho rằng, dự thảo chỉ đưa ra 2 loại đất là đất ở và đất nông nghiệp mới được tách thửa. Tuy nhiên, khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây có nhiều loại đất như đất thương mại, đất hỗn hợp… cũng cần tách thửa, do đó, dự thảo cần bổ sung quy định tách thửa về nhiều loại đất...

THANH HIỀN