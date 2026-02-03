Nghị định số 46/2026/NĐ-CP chưa có quy định chuyển tiếp phù hợp, gây khó hoạt động xuất khẩu

Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Dương Thanh Bình trình bày báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 1-2026

Trình bày báo cáo, Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Dương Thanh Bình kiến nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục chỉ đạo một số nội dung cử tri quan tâm hiện nay.

Cụ thể, chỉ đạo các bộ, ngành liên quan tiếp tục quan tâm bố trí nguồn lực khắc phục hậu quả thiên tai, hỗ trợ kịp thời người dân sớm ổn định đời sống và sản xuất; tăng cường đầu tư cho công tác phòng, chống thiên tai, hoàn thiện hệ thống cảnh báo sớm, quy hoạch dân cư an toàn, thích ứng với biến đổi khí hậu, hạn chế thấp nhất thiệt hại trong thời gian tới.

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải góp ý về báo cáo

Cử tri cũng đề nghị các bộ, ngành nghiên cứu, ban hành cơ chế, chính sách hoặc có giải pháp hỗ trợ phù hợp, nhằm giúp các đối tượng yếu thế tiếp cận, sử dụng hiệu quả các nền tảng số, bảo đảm tính bao quát, công bằng trong thực hiện chuyển đổi số quốc gia.

Bên cạnh đó, tiếp tục chỉ đạo các bộ, ngành tăng cường quản lý, kiểm soát nội dung trên mạng xã hội và có giải pháp cụ thể nhằm bảo vệ trẻ em; có biện pháp giải quyết vấn đề vi phạm pháp luật ở lứa tuổi thanh thiếu niên.

Cử tri cũng mong mỏi các cấp, ngành chức năng tăng cường kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm; sớm ban hành văn bản tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về hàng hóa là thực phẩm nhập khẩu để bảo đảm việc triển khai Nghị định số 46/2026/NĐ-CP của Chính phủ được thống nhất, hiệu quả.

Tại phiên họp, các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất với báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 1-2026. Báo cáo được tổng hợp đầy đủ trên cơ sở báo cáo của các cơ quan của Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội và sự phối hợp cung cấp thông tin của một số cơ quan trung ương; phản ánh tương đối toàn diện tình hình, kết quả triển khai công tác dân nguyện, đồng thời đưa ra những đánh giá, nhận định về các vấn đề thuộc trách nhiệm của các cơ quan liên quan.

Góp ý về báo cáo, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải tán thành việc Chính phủ ban hành Nghị định số 46/2026/NĐ-CP và việc dự kiến trình Quốc hội dự án Luật An toàn vệ sinh thực phẩm (sửa đổi) trong năm 2026. Tuy nhiên, từ thực tế triển khai, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường lưu ý hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu nông sản, thực phẩm chế biến có thời hạn bảo quản ngắn mang tính đặc thù, trong khi Nghị định số 46 chưa có quy định chuyển tiếp phù hợp về kiểm định chất lượng.

Từ thực tiễn này, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường cho rằng, không chỉ riêng Nghị định số 46 mà với nhiều luật, nghị định khác vừa được ban hành, yêu cầu đặt ra là phải tăng cường giám sát việc xây dựng, ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành ngay từ giai đoạn chuẩn bị, bảo đảm đúng tinh thần của luật, đúng thẩm quyền, không hướng dẫn tràn lan và đặc biệt phải đánh giá đầy đủ tác động, có quy định chuyển tiếp đối với những lĩnh vực biến động nhanh, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người dân, doanh nghiệp.

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường cho biết, Ủy ban đã giao bộ phận chuyên môn rà soát, soạn thảo văn bản và sẽ có ý kiến gửi cơ quan chủ trì soạn thảo Nghị định số 46/2026/NĐ-CP nhằm kịp thời điều chỉnh, bảo đảm phù hợp quy định pháp luật và không ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của người dân và doanh nghiệp.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương kết luận nội dung thảo luận

Kết luận về nội dung này, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ đánh giá sâu hơn tác động của việc ban hành Nghị định số 46/2026/NĐ-CP, theo dõi, rút kinh nghiệm trong việc ban hành nghị định, thông tư thi hành luật, chú trọng các quy định về áp dụng pháp luật, điều khoản chuyển tiếp và thời điểm có hiệu lực.

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch Quốc hội yêu cầu các cơ quan liên quan đẩy nhanh việc trả lời kiến nghị cử tri, hoàn thiện công tác phân loại, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tăng cường kiểm tra, giám sát việc xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngay từ giai đoạn chuẩn bị. Trên cơ sở ý kiến kết luận tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát phối hợp với các cơ quan liên quan bổ sung số liệu đánh giá và xây dựng dự thảo kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội gửi các cơ quan tổ chức thực hiện.

