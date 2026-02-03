Sinh viên TPHCM lặt lá mai kiếm tiền xài tết

Nhiều sinh viên tại TPHCM làm thêm bằng công việc lặt lá mai tết. Nếu không ngại nắng nóng, trong khoảng thời gian ngắn, một sinh viên có thể kiếm hàng triệu đồng.

Những ngày này, "thủ phủ" mai vàng ở phường Thủ Đức (TPHCM) trở nên nhộn nhịp bởi vụ mai phục vụ tết Nguyên đán. Các chủ vườn đang chỉnh trang, nắn nót, chăm sóc, chuẩn bị đưa hàng ngàn chậu mai ra thị trường.

Đây cũng là thời điểm các chủ vườn cần thuê người lặt lá mai để hoa nở đúng ngày.

Ngày 3-2, tại vườn mai Tư Hồng (phường Thủ Đức), khoảng 30 sinh viên đang làm việc liên tục từ sáng sớm.

Tùy kích thước, mỗi cây mai lớn, cao khoảng 2m cần từ 2–3 sinh viên cùng lặt lá; với cây nhỏ hơn, chỉ cần một người đảm nhiệm.

Công việc chủ yếu là lặt bỏ toàn bộ lá già, giữ lại các chồi non để cây tập trung dinh dưỡng nuôi nụ. Một số cây cao hơn, buộc sinh viên phải sử dụng thang, ghế để thao tác.

Các bạn trẻ là sinh viên các trường đại học ở TPHCM, làm thêm ngày tết bằng việc lặt lá mai

Theo lời chủ nhà vườn, lặt lá mai không đòi hỏi kỹ thuật phức tạp nhưng cần sự cẩn thận và đúng thời điểm. Nếu lặt quá sớm hoặc làm rụng nụ, chất lượng hoa tết sẽ bị ảnh hưởng. Do đó, sinh viên trước khi làm đều được hướng dẫn cụ thể.

Nhiều sinh viên tích cực làm việc, mức thu nhập có thể lên đến vài triệu đồng trong thời gian ngắn, khoản thu nhập này giúp mọi người có thêm tiền chi tiêu, mua vé xe, quần áo để về quê đón tết.

Bạn Nguyễn Thị Trúc Quỳnh, sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM cho hay, đây là lần đầu tiên đi lặt lá mai thuê. Em chia sẻ mục đích làm việc vì muốn kiếm tiền mua vé xe về quê, phụ giúp cha mẹ trong những ngày tết sắp tới.

Lê Hùng Thuận, sinh viên Trường Đại học Công nghiệp TPHCM lặt lá mai kiếm tiền chi tiêu dịp tết

Lê Hùng Thuận, sinh viên Trường Đại học Công nghiệp TPHCM, trong lúc ngừng tay giải lao thổ lộ, công việc này không đòi hỏi nhiều sức, lại linh động thời gian nên em chọn đi làm.

Theo Thuận, các bạn sinh viên ở đây làm theo giờ, ai làm được bao nhiêu thì lấy tiền bấy nhiêu, nên có việc riêng thì vẫn xin về sớm được.

Anh Nguyễn Hồng Diệp, quản lý nhóm nhân công làm việc thời vụ cho biết, lặt lá mai cũng tương đồng với các việc lao động thời vụ khác và giống như việc chân tay của các lao động phổ thông. Thù lao cho công việc lặt lá mai dao động theo nhu cầu của chủ vườn, trên dưới 260.000 đồng/ngày và làm việc trong 8 tiếng/ngày.

Anh Diệp cho biết thêm, cũng như mọi năm, nhu cầu lao động lặt lá mai ở các phường Thủ Đức, Hiệp Bình… rất lớn, các chủ vườn đều tìm nhân công để chuẩn bị bán mai cho vụ tết.

Sau khi thống nhất với chủ các vườn, anh thông báo trên mạng xã hội tìm sinh viên có nhu cầu làm thêm. Năm nay, số lượng nhân công lặt lá mai gần 200 người. Trung bình ở mỗi vườn cần từ 20 - 30 người làm việc.

Trong khoảng thời gian ngắn giáp tết, một sinh viên có thể kiếm tiền triệu nhờ việc lặt lá mai

Đáng chú ý, nhiều sinh viên tham gia lặt lá mai không chỉ để kiếm thêm thu nhập mà còn nhằm gây quỹ cho các hoạt động thiện nguyện.

Hồ Gia Bảo, sinh viên Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM, cho hay nhóm khoảng 10 bạn của em đang làm việc tại một vườn mai ở phường Hiệp Bình. Toàn bộ tiền công thu được, các em sẽ đóng góp vào quỹ tổ chức chương trình Xuân tình nguyện tại vùng biên giới của tỉnh Đồng Nai.

ĐỨC TRUNG