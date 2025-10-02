Nâng cao sức mạnh quốc phòng, bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc

Sáng 2-10, sau hơn 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025-2030 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và tiến hành phiên bế mạc.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương dự và phát biểu bế mạc đại hội. Cùng dự có Chủ tịch nước Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương; Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch nước Lương Cường dự phiên bế mạc ﻿Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XII. Ảnh: VIẾT CHUNG

Đại hội đã thông qua báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của Quân ủy Trung ương khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025; thảo luận văn kiện của Quân ủy Trung ương; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện của Trung ương và bầu 48 đồng chí (45 đại biểu chính thức, 3 đại biểu dự khuyết) cùng 16 đại biểu đương nhiên đang công tác trong quân đội, tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Đại hội nhất trí cao với các văn kiện của Quân ủy Trung ương trình đại hội, trọng tâm là phương hướng, mục tiêu chủ yếu, đột phá, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng Đảng bộ Quân đội "trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu cao" trong nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại hội thống nhất cao với dự thảo văn kiện Trung ương trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Các văn kiện được xây dựng công phu, đã tiếp thu ý kiến đóng góp hợp lý, kết tinh trí tuệ, ý chí, khát vọng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân; bố cục chặt chẽ, khoa học, nội dung có tầm chiến lược, khái quát cao, có cơ sở lý luận, thực tiễn phù hợp tình hình quốc tế và trong nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường cùng đoàn đại biểu Đảng bộ Quân đội tham dự ﻿Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Ảnh: VIẾT CHUNG

Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025-2030; xác định 9 mục tiêu chủ yếu, 3 đột phá, 10 nhiệm vụ, giải pháp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và 7 nhiệm vụ, giải pháp xây dựng Đảng bộ Quân đội, nhiệm kỳ 2025-2030. Nghị quyết Đại hội xác định mục tiêu xây dựng quân đội "cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại" sớm hơn một nhiệm kỳ so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI xác định.

Đại hội giao Quân ủy Trung ương lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội, tổ chức thông báo nhanh kết quả Đại hội; cấp ủy, cán bộ chủ trì các cấp trong toàn quân tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức chặt chẽ việc quán triệt, học tập, triển khai thực hiện Nghị quyết và Chương trình hành động của Đại hội, nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XII vào cuộc sống.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương phát biểu bế mạc đại hội. Ảnh: VIẾT CHUNG

Phát biểu bế mạc đại hội, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XII nhiệm kỳ 2025 2030 đã hoàn thành toàn bộ nội dung đề ra. Đại hội đã tập trung thảo luận dân chủ, sôi nổi, thẳng thắn tham gia nhiều ý kiến đóng góp vào dự thảo các văn kiện của Quân ủy Trung ương tại đại hội.

Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ, những chủ trương, quyết sách mà đại hội thông qua là định hướng quan trọng để Đảng bộ Quân đội và toàn quân nỗ lực xây dựng Đảng bộ Quân đội trong sạch, vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu, xây dựng quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; nâng cao sức mạnh quốc phòng, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, góp phần xây dựng đất nước hòa bình, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chính nghĩa xã hội.

Đặc biệt, đại hội đã mở ra một chương mới trong sự nghiệp xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng theo hướng hiện đại để quân đội ngày càng phát triển hùng mạnh, luôn luôn là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu tuyệt đối, trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân, làm nòng cốt vững chắc của nền quốc phòng toàn dân, sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch nước Lương Cường dự phiên bế mạc ﻿Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XII. Ảnh: VIẾT CHUNG

Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định, thành công của đại hội là kết quả của quá trình chuẩn bị công phu, nghiêm túc của Quân ủy Trung ương, các cơ quan chức năng của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, sự đóng góp công sức, trí tuệ của các cấp, ngành, toàn thể cán bộ, đảng viên, quần chúng, tình cảm quý báu của nhân dân cả nước, đặc biệt là sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, sâu sắc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và hướng dẫn, theo dõi, giúp đỡ của các cơ quan Trung ương trong suốt quá trình chuẩn bị đại hội.

Các đại biểu dự phiên bế mạc đại hội. Ảnh: VIẾT CHUNG

Đại hội là biểu thị sự thống nhất cao về ý chí, niềm tin của Đảng bộ Quân đội và toàn quân; là động lực mạnh mẽ để cổ vũ cán bộ, chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng, người lao động toàn quân, lực lượng dân quân tự vệ cả nước nỗ lực phấn đấu vươn lên, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đoàn kết, đồng lòng, đồng tâm, đồng sức xây dựng quân đội tiến nhanh, tiến mạnh đến vững chắc trên hành trình hiện đại hóa.

Từng sĩ quan, chỉ huy, mỗi chiến sĩ, đơn vị, quân chủng, binh chủng, quân đoàn, binh đoàn và toàn quân tiếp tục không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương phát biểu bế mạc đại hội. Ảnh: VIẾT CHUNG

Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu, các cấp ủy, chỉ huy các cấp cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thật tốt việc phổ biến, tuyên truyền sâu rộng trong Đảng bộ Quân đội và toàn quân về kết quả đại hội.

Các bên liên quan tiến hành thật chặt chẽ việc nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết của các văn kiện đại hội, hoàn thiện, ban hành thật khẩn trương chương trình, kế hoạch hành động ở từng cấp, triển khai thực hiện thật bài bản nghị quyết của đại hội; đưa ngay nghị quyết vào các đơn vị, từng cán bộ, chiến sĩ trong toàn quân, làm cho nghị quyết thực sự có sức sống, đảm bảo chủ trương, quyết sách của đại hội nhanh chóng được hiện thực hóa trong thực tế bằng những thành quả tốt đẹp nhất, sinh động nhất, hiệu quả nhất.

TRẦN BÌNH