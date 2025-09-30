Quân đội cơ bản hoàn thành điều chỉnh tổ chức lực lượng theo hướng "tinh, gọn, mạnh"

Sáng 30-9, tại Hà Nội, Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025-2030 khai mạc trọng thể. Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương, dự và chỉ đạo đại hội.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại biểu dự đại hội. Ảnh: VIẾT CHUNG

Dự đại hội có các đồng chí: nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Thủ tướng Phạm Minh Chính, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; cùng nhiều đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, quân đội, đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương, địa phương; 448 đại biểu chính thức đại diện cho trí tuệ, bản lĩnh chính trị, ý chí, niềm tin và nguyện vọng của hơn 270.000 đảng viên trong Đảng bộ Quân đội.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự và chỉ đạo đại hội. Ảnh: VIẾT CHUNG

Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XII có chủ đề: "Phát huy truyền thống Quân đội anh hùng, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu, quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; nâng cao sức mạnh quốc phòng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, góp phần xây dựng đất nước hòa bình, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc".

Quang cảnh phiên khai mạc đại hội. Ảnh: VIẾT CHUNG

Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Kiên định - Đột phá - Phát triển”, đại hội có nhiệm vụ tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020-2025), xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, chủ trương và giải pháp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ Quân đội trong 5 năm tới (2025-2030); thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo các Văn kiện của Trung ương trình Đại hội XIV của Đảng; bầu đoàn đại biểu Đảng bộ Quân đội dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ tại phiên khai mạc đại hội. Ảnh: VIẾT CHUNG

Phát biểu khai mạc đại hội, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, nhấn mạnh: Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XII diễn ra vào thời điểm có ý nghĩa rất quan trọng. Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân vừa tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; đang ra sức thi đua, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đề ra, lập thành tích cao nhất chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, góp phần đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu khai mạc đại hội. Ảnh: VIẾT CHUNG

Theo Đại tướng Phan Văn Giang, trong 5 năm qua, trong bối cảnh đất nước có nhiều thời cơ, thuận lợi, song cũng không ít khó khăn, thách thức. Cục diện thế giới có những chuyển biến nhanh, phức tạp theo hướng đa cực, đa trung tâm, đa tầng nấc, phân mảnh và phân tuyến mạnh...

Trong bối cảnh đó, dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự quản lý, điều hành tập trung, thống nhất của Nhà nước, với tinh thần đổi mới, sáng tạo, Đảng bộ Quân đội đã nghiêm túc quán triệt, cụ thể hóa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào chương trình hành động.

Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và cấp ủy, chỉ huy các cấp đã nỗ lực vượt qua những khó khăn, thách thức, có nhiều chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai quyết liệt các mặt công tác, hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI đề ra, trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, một số nhiệm vụ về đích sớm, ghi dấu ấn lịch sử.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tham quan triển lãm tại đại hội. Ảnh: VIẾT CHUNG

Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định, trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ Quân đội đã lãnh đạo toàn quân không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp, trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu; cơ bản hoàn thành điều chỉnh tổ chức lực lượng theo hướng "tinh, gọn, mạnh"; thực hiện tốt chức năng đội quân chiến đấu, đội quân công tác và đội quân lao động sản xuất.

Quân đội thực sự là lực lượng nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc, nhất là trên các địa bàn chiến lược, trọng yếu, bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, góp phần giữ vững ổn định chính trị và môi trường hòa bình để xây dựng, phát triển đất nước.

Cán bộ, chiến sĩ toàn quân luôn đoàn kết, thống nhất, kiên định, vững vàng về tư tưởng, là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu tuyệt đối trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quân sự quốc phòng, bảo vệ vững chắc và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc trong tình hình mới.

Các đại biểu tham dự đại hội. Ảnh: VIẾT CHUNG

Về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ Quân đội nhiệm kỳ 2025-2030, dự thảo Báo cáo chính trị của Quân ủy Trung ương trình đại hội xác định tiếp tục quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm của Đảng về quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự quản lý, điều hành tập trung thống nhất của Nhà nước đối với quân đội và sự nghiệp quốc phòng.

Phát huy truyền thống anh hùng, sức mạnh tổng hợp, xây dựng Đảng bộ Quân đội trong sạch, vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu, quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; xây dựng lực lượng dự bị động viên hùng hậu, dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp. Thường xuyên cảnh giác sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi trong mọi tình huống; phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng, phát triển đất nước giàu mạnh, phồn vinh, văn minh và hạnh phúc.

Dự thảo Báo cáo chính trị của Quân ủy Trung ương xác định các nhóm mục tiêu cụ thể và các khâu đột phá trong nhiệm kỳ 2025-2030 gồm: 3 khâu đột phá; 10 nhiệm vụ, giải pháp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; 7 nhiệm vụ, giải pháp xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu cao. Trong đó, 3 khâu đột phá gồm: Hoàn thiện đồng bộ thể chế quân sự, quốc phòng; huy động hiệu quả các nguồn lực xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; đẩy mạnh thu hút, trọng dụng nhân tài, xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội hiện đại; nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật; phát huy giá trị văn hóa “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới. Đẩy mạnh phát triển KH-CN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; phát triển công nghiệp quốc phòng tự chủ, tự lực, tự cường, lưỡng dụng, hiện đại.

TRẦN BÌNH