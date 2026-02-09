Sôi nổi công tác hội và phong trào phụ nữ tại phường Tân Thới Hiệp (TPHCM)

Hội LHPN phường Tân Thới Hiệp, TPHCM cho biết thời gian qua đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, đặc biệt trong dịp mừng Đảng, mừng Xuân Bính Ngọ 2026. Qua đó, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, thu hút đông đảo hội viên, phụ nữ và người dân tham gia.

Các đại biểu và cán bộ Hội Phụ nữ phường Tân Thới Hiệp tham gia họp mặt mừng Xuân Bính Ngọ 2026

Chiều 9-2, Hội LHPN phường Tân Thới Hiệp tổ chức buổi họp mặt cán bộ hội mừng Xuân Bính Ngọ 2026. Chia sẻ về kết quả công tác Hội, bà Phạm Thị Mộng Hằng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN phường cho biết các cán bộ, hội viên phụ nữ trên địa bàn phường luôn sôi nổi hưởng ứng các hoạt động, phong trào.

Bà Phạm Thị Mộng Hằng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN phường

Với các hoạt động chăm lo Tết Nguyên đán Bính Ngọ, hội đã phối hợp cùng các đơn vị tổ chức nhiều chương trình ý nghĩa như: siêu thị mini 0 đồng; trao tặng quà đến 100 nữ công nhân lao động không có điều kiện về quê đón tết; chương trình Hoa tết lan tỏa yêu thương... Tổng kinh phí chăm lo Tết Nguyên đán hơn 766 triệu đồng.

Ngoài ra, hội cũng duy trì nhiều hoạt động thường xuyên như mô hình Suất ăn yêu thương; mô hình Ngày chủ nhật góp yêu thương; duy trì mô hình Người nội trợ thông minh, Vườn rau dinh dưỡng gia đình; Radio - phụ nữ Tân Thới Hiệp...

Tại chương trình, bà Huỳnh Thị Thúy Phương, Phó Chủ tịch Hội LHPN TPHCM đã gửi lời chúc mừng đến Ban Thường vụ, Ban Chấp hành và toàn thể cán bộ hội vì những kết quả tích cực đã đạt được trong thời gian qua.

Bà Huỳnh Thị Thúy Phương cũng nhấn mạnh việc triển khai thực hiện một số hoạt động nổi bật trong tháng 3 tới đây như tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày 8-3, ngày Quốc tế hạnh phúc...

Bà Huỳnh Thị Thúy Phương, Phó Chủ tịch Hội LHPN TPHCM

Cũng trong buổi họp mặt, hội đã trao tặng 88 phần quà tết đến cán bộ hội.

Ông Nguyễn Hữu Hiệp, Chủ tịch UBND phường trao quà tết đến các cán bộ hội

THANH DUNG