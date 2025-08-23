Người trẻ bảo vệ động vật hoang dã

Câu chuyện bảo vệ thiên nhiên và động vật hoang dã tại Việt Nam luôn là vấn đề thời sự nhận được nhiều sự quan tâm. Hiểu được điều này, nhóm sinh viên Khoa Báo chí và Truyền thông, Trường ĐH KHXH và NV (ĐHQG TPHCM) đã nỗ lực giúp người trẻ hiểu hơn về động vật hoang dã theo cách trực quan, sinh động qua bộ trò chơi “Vào rừng Việt Nam”.

Buổi chơi thử Vào rừng Việt Nam nhận về nhiều phản hồi tích cực

Hướng tiếp cận độc đáo

“Vào rừng Việt Nam” là bộ trò chơi boardgame (trò chơi dạng bàn cờ) do nhóm các sinh viên: Bùi Thị Nam Giang, Kịt Vỉnh Dỳ, Nguyễn Thị Kim Khánh và Huỳnh Ngọc Kim Lý thực hiện. Qua thời gian học tập và trải nghiệm thực tế trong lĩnh vực thông tin, truyền thông, nhóm tác giả nhận thấy kiến thức về động vật hoang dã hiện vẫn khá xa lạ, khó tiếp cận với nhiều người trẻ. Hơn nữa, đây cũng không phải chủ đề gần gũi và có ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, nên chưa nhận được sự quan tâm từ số đông. Vì thế, thay vì thực hiện một chiến dịch truyền thông mạng xã hội đơn thuần, nhóm chọn đưa những thông tin, dữ liệu thô và truyền tải câu chuyện thiên nhiên đến với cộng đồng thông qua hình thức trò chơi.

Trò chơi được thực hiện theo cơ chế rút bài, dành cho 2 đến 4 người với tổng cộng 58 lá bài, được chia thành các loại: lá thông tin về 5 loài có nguy cơ tuyệt chủng (voi châu Á, hổ Đông Dương, tê tê Java, rùa núi vàng, voọc chà vá chân nâu), lá cám dỗ - giải pháp, lá mức độ bảo tồn, lá dịch bệnh - phòng chống dịch bệnh và lá hành vi vi phạm. Người chơi nhập vai là những nhà thám hiểm, khám phá và tìm hiểu về các loài động vật hoang dã đặc trưng của rừng Việt Nam. Xuyên suốt hành trình, người chơi sẽ biết thêm về tập tính tự nhiên và quy định pháp lý của các loài động vật hoang dã. Bên cạnh đó, khi gặp thử thách và tình huống khó, người chơi cần đưa ra những quyết định chính xác để bảo vệ rừng xanh.

Các lá bài có sự liên kết chặt chẽ với nhau, nên mỗi ván chơi đều là một câu chuyện mới. Khởi đầu trò chơi, mỗi người chơi được bảo vệ bởi lá kiểm lâm. Sử dụng lá này đồng nghĩa với việc thông báo cho cơ quan chức năng về hành vi gây hại đến động vật hoang dã, giúp người chơi hóa giải được lá hành vi vi phạm. Với số lượng lá kiểm lâm có hạn, trò chơi kết thúc khi chỉ còn một người chưa vi phạm - người chiến thắng trong hành trình bảo vệ động vật hoang dã. Mục tiêu sau cùng là hoàn thành hành trình một cách có trách nhiệm.

Sinh viên Bùi Thị Nam Giang, thành viên nhóm tác giả, chia sẻ: “Trò chơi bắt nguồn từ chính câu chuyện của mỗi người chúng tôi, những sinh viên lần đầu được trải nghiệm thực tế và học hỏi kiến thức về động vật hoang dã. Trò chơi không chỉ đơn thuần là một trải nghiệm giải trí mà còn là cơ hội để mỗi người học hỏi và lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường hoang dã”.

Từ ý thức đến hành động

Sau khi tham gia hành trình “Đi và kể” do tổ chức Wildlife Conservation Society (WCS) và các thầy cô trong khoa tổ chức, nhóm tác giả có ấn tượng với những thông tin về Công ước CITES, điều luật về động vật hoang dã trong Bộ luật Hình sự 2015, thông tin khác về chủng loại, phân bố hay các hành vi xâm hại động vật hoang dã thường thấy. Vì thế, nhóm linh hoạt biến thông tin này thành các chức năng trong trò chơi. Ví dụ như, thông tin về mức độ bảo tồn có thể giúp người chơi giữ được nhiều lá bài hơn trên tay, lá kiểm lâm giúp người chơi an toàn trước hành vi vi phạm, lá dịch bệnh khiến người chơi mất lá động vật và lá giải pháp giúp người chơi thoát khỏi lá cám dỗ,...

Được thử nghiệm chính thức từ tháng 7-2024, sau hơn 1 năm, trò chơi đã nhận về nhiều phản hồi tích cực. Các bạn trẻ đã tham gia trò chơi cho biết, “Vào rừng Việt Nam” mang đến cái nhìn trực quan, giúp các bạn có ý thức bảo vệ động vật hoang dã một cách nghiêm túc hơn. Cuối tháng 7 vừa qua, “Vào rừng Việt Nam” chính thức được chứng nhận quyền tác giả. Đây không chỉ là dấu mốc đáng nhớ nhằm công nhận quá trình nỗ lực của nhóm tác giả, mà còn là minh chứng cho sự năng động, sáng tạo của người trẻ.

Trong tương lai, “Vào rừng Việt Nam” hứa hẹn còn nhiều cải tiến để hoàn thiện về hình thức và nội dung. Cùng với sự đồng hành của WCS Việt Nam, bộ trò chơi được kỳ vọng sẽ phổ biến rộng rãi hơn, mang đến những giờ phút nhộn nhịp và hữu ích cho người trẻ.

Chương trình hướng dẫn và đào tạo tại hiện trường “Đi và kể” do tổ chức WCS, Văn phòng Việt Nam phối hợp cùng Khoa Báo chí và Truyền thông, Trường ĐH KHXH và NV (ĐHQG TPHCM) tổ chức, dành cho sinh viên báo chí, truyền thông khu vực miền Nam. Chương trình nhằm trang bị các kiến thức và kỹ năng cần thiết để khai thác các chủ đề về bảo vệ động vật hoang dã thông qua xây dựng các tác phẩm báo chí, truyền thông.

HỒNG ÂN