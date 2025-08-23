Áp thấp nhiệt đới đã vào Biển Đông, hôm nay thành bão số 5

Theo cơ quan khí tượng, đây là cơn bão di chuyển "thần tốc". Các địa phương chỉ còn chưa đầy 2 ngày để chuẩn bị ứng phó. Dự kiến ngày 25-8, tâm bão đổ bộ đất liền Bắc Trung bộ.

Áp thấp nhiệt đới đã đi vào vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông tối qua 22-8 và đến 1 giờ ngày 23-8, tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 17,1 độ Vĩ Bắc; 118,2 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 730 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới cấp 7 (50 - 61 km/giờ), giật cấp 9; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25 km/giờ..

Trong 24 giờ tới, khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm vùng biển Hoàng Sa, có gió mạnh cấp 6 - 7, sau tăng lên cấp 8; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 9 - 10, giật cấp 12. Biển động rất mạnh, sóng cao 3 - 5m, vùng gần tâm 4 - 6m. Khu vực Giữa Biển Đông, vùng biển từ Khánh Hòa đến Lâm Đồng có gió Tây Nam ban ngày mạnh cấp 5, có lúc cấp 6; đêm mạnh lên cấp 6, giật cấp 7 - 8; sóng biển cao 2 - 3m, biển động.

Ngoài ra, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển Hoàng Sa) có mưa bão; khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm Trường Sa), vùng biển từ Gia Lai đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào, dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6 - 7 và sóng cao trên 2m.

Vị trí tâm áp thấp nhiệt đới sáng sớm 23-8 và dự báo hướng di chuyển theo mô hình của Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia

Dự báo hôm nay, áp thấp nhiệt đới sẽ mạnh lên thành bão số 5, di chuyển nhanh về phía đất liền nước ta và tiếp tục gia tăng cường độ.

Các mô hình dự báo của Việt Nam và thế giới cho thấy bão có thể mạnh lên cấp 9, giật cấp 11 vào sáng 24-8 và khi tiến gần vùng biển từ Nghệ An đến Huế có thể đạt cấp 11-12, giật cấp 15.

Mô hình dự báo của Cục Khí tượng Nhật Bản, cập nhật sáng sớm 23-8

Nhiều chuyên gia khí tượng cho rằng, do tốc độ di chuyển nhanh, dự báo chưa đầy 48 tiếng đồng hồ nữa, tâm bão sẽ đổ bộ vào đất liền, nhiều khả năng là khu vực Bắc miền Trung. Từ đêm mai 24-8, khu vực Thanh Hóa đến Huế sẽ có mưa lớn đến rất lớn, kèm theo nguy cơ ngập úng, lũ quét, sạt lở đất.

* Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 23-8, khu vực vùng núi Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, một số nơi mưa to.

Lượng mưa ghi nhận từ 19 giờ ngày 22-8 đến 0 giờ ngày 23-8 có nơi trên 50mm, điển hình như trạm Cao Bồ 2 (Tuyên Quang) 84,4mm; trạm Pha Khinh (Sơn La) 84,4mm; trạm Pú Nhung (Điện Biên) 59,0mm.

Dự báo trong 24 giờ tới, vùng núi Bắc bộ có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa phổ biến 10 - 30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm, tập trung vào sáng sớm, chiều tối và đêm. Khu vực cao nguyên Trung bộ và Nam bộ cũng có mưa rào, dông rải rác, lượng mưa 10 - 30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh; nguy cơ lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất tại khu vực miền núi.

Bắc Bộ trong ngày 23 và 24-8 tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, tập trung nhiều vào chiều tối và đêm. Một số nơi tại vùng núi như Tuyên Quang, Sơn La, Điện Biên có mưa to cục bộ trên 80mm. Lũ trên sông Trung qua Lạng Sơn và sông Thương qua Bắc Ninh đang hạ dần nhưng vẫn duy trì ở mức cao, trên báo động 3.

Dự báo nhiều nơi sẽ mưa lớn trở lại, nước sông dâng cao. Ảnh minh họa

Trung bộ trong hai ngày tới trời nắng, chiều tối có mưa rào và dông. Từ đêm 24 đến hết ngày 27-8, khi bão số 5 ảnh hưởng trực tiếp, khu vực từ Thanh Hóa đến Huế sẽ có mưa lớn phổ biến 150-300mm, có nơi trên 600mm.

Cao nguyên Trung bộ và Nam bộ những ngày tới cũng có mưa rào và dông rải rác vào chiều và tối, có nơi mưa to trên 60mm kèm lốc, sét, gió giật mạnh, ban ngày nhiều nơi vẫn có nắng.

Các chuyên gia khí tượng đề nghị các địa phương trong vùng chịu ảnh hưởng chủ động phương án ứng phó, đặc biệt là khu vực miền Trung chuẩn bị cho tình huống mưa lớn kéo dài, lũ quét và sạt lở đất.

VĂN PHÚC