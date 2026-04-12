Gia Lai: Người dân “mót” nước cứu cây trồng

Do khô hạn kéo dài, mực nước tại nhiều ao hồ khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai sụt giảm nghiêm trọng, đẩy cây trồng vào tình trạng thiếu nước tưới.

2121529913610493509.jpg
Phần trũng nhất của hồ De Chí cũng trơ đáy. Ảnh: HỮU PHÚC

Những ngày này, người dân đang tất bật tìm kiếm nước để tưới cho cây trồng. Ghi nhận của chúng tôi, hồ De Chí (làng De Chí, xã Gào, tỉnh Gia Lai) vốn là nguồn nước chính cho nhiều diện tích cà phê, nay đã cạn kiệt. Lòng hồ nứt nẻ, lộ ra lớp bùn khô. Hàng chục máy bơm nằm im, đường ống kéo dài ra giữa lòng hồ, chờ từng mạch nước ngầm rỉ ra.

2121529913610493509-2.jpg
Điểm sâu nhất của hồ đã không còn nước. Ảnh: HỮU PHÚC

Gia đình ông Rơ Châm Bin (làng De Chí) có 2,5 sào cà phê quanh hồ đang trong tình trạng “khát nước”. Giữa trưa nắng gắt, ông mắc võng ngay rẫy điều, mắt dõi về phía lòng hồ, canh từng mạch nước ngầm. Hễ nước rỉ ra, ông vội khởi động máy bơm để “mót” nước cứu cây. Tuy nhiên, mỗi lần chỉ hút được khoảng một giờ là cạn, rồi lại phải chờ, vừa tốn công vừa mất thời gian nhưng vẫn không đủ nước tưới.

1363260455768850270.jpg
Máy bơm nằm chờ nước. Ảnh: HỮU PHÚC

Tương tự, nhiều hộ dân quanh hồ cũng tất bật tìm nước. Có hộ bỏ hàng chục triệu đồng thuê máy múc đào sâu lòng hồ với hy vọng chạm được mạch nước ngầm. Tiếng máy nổ vang rền, từng gàu đất được xúc lên trong sự sốt ruột.

3940426149246744923.jpg
Do hồ cạn nước nên người dân phải chờ nước ngầm chảy ra để vét nước cứu cây. Ảnh: HỮU PHÚC

Xung quanh hồ De Chí, nhiều vườn cà phê đã xuất hiện tình trạng héo lá, đất đai khô cằn. Nếu tình trạng thiếu nước tiếp tục kéo dài, nguy cơ thiệt hại mùa vụ là khó tránh khỏi.

2354703239236352341.jpg
Máy bơm của ông Rơ Châm Bin luôn sẵn sàng, chờ "vét" nước ngầm từ đáy hồ. Ảnh: HỮU PHÚC
1371136240121508416.jpg
Người dân thuê máy múc đào hồ tìm nước. Ảnh: HỮU PHÚC
893796981952979151.jpg
Cây cà phê bắt đầu khô lá. Ảnh: HỮU PHÚC
4146949450852875849.jpg
Ống bơm vươn vòi mót từng giọt nước cứu cây. Ảnh: HỮU PHÚC
HỮU PHÚC

