Nepal ấn định thời điểm tổng tuyển cử

Văn phòng Tổng thống Nepal ra thông báo, Quốc hội nước này đã giải tán và Nepal sẽ tiến hành tổng tuyển cử vào ngày 5-3-2026.

Cựu Chánh án Tòa án Tối cao Sushila Karki tham dự lễ tuyên thệ nhậm chức thủ tướng lâm thời tại dinh tổng thống ở Kathmandu, Nepal, thứ sáu, ngày 12-9-2025. Ảnh: AP
Cựu Chánh án Tòa án Tối cao Sushila Karki tham dự lễ tuyên thệ nhậm chức thủ tướng lâm thời tại dinh tổng thống ở Kathmandu, Nepal, thứ sáu, ngày 12-9-2025. Ảnh: AP

Theo thông báo, Tổng thống Ram Chandra Paudel đưa ra quyết định trên theo khuyến nghị của Thủ tướng lâm thời Sushila Karki, người vừa nhậm chức tối 12-9.

Bà Karki vốn là gương mặt từng được công chúng yêu mến khi là nữ Chánh án duy nhất của Tòa án Tối cao giai đoạn 2016-2017. Bà cũng là nữ Thủ tướng lâm thời đầu tiên trong lịch sử Nepal.

Theo THX, ngay sau diễn biến chính trị tại Nepal, Ấn Độ đã hoan nghênh việc thành lập chính phủ lâm thời do bà Karki lãnh đạo, bày tỏ hy vọng nội các mới sẽ góp phần thúc đẩy hòa bình và ổn định tại quốc gia láng giềng. New Delhi khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành cùng Nepal vì sự thịnh vượng và hạnh phúc của nhân dân hai nước.

Trong khi đó, Trung Quốc kêu gọi các lực lượng chính trị tại Nepal sớm tìm được giải pháp để khôi phục trật tự xã hội và ổn định quốc gia.

