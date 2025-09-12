Nhật Bản lần đầu triển khai máy bay chiến đấu tới châu Âu, Canada

Ngày 12-9, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Gen Nakatani cho biết, lực lượng phòng vệ trên không của nước này sẽ lần đầu tiên triển khai máy bay chiến đấu F-15 đến Anh, Đức và Canada để tham gia các hoạt động trao đổi quốc phòng.

Máy bay F-15 của Nhật Bản thường xuyên tham gia các đợt triển khai quốc tế. Ảnh: janes.com

Theo hãng thông tấn Kyodo, hoạt động hợp tác quốc phòng bắt đầu từ ngày 14-9 và sẽ kéo dài khoảng 2 tuần, không tính thời gian huấn luyện chung.

Theo kế hoạch, 4 máy bay F-15 đóng tại căn cứ không quân Chitose ở tỉnh Hokkaido cùng máy bay vận tải và tiếp tế sẽ được điều động đến Canada, Anh và sau đó đến Đức, thông qua một căn cứ quân sự của Mỹ tại bang Alaska.

Quyết định về việc Nhật Bản lần đầu tiên cử máy bay chiến đấu đến châu Âu được đưa ra trong chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey đến Tokyo hồi tháng trước.

Theo Bộ trưởng Nakatani, đây là minh chứng cho nhận thức chung rằng an ninh ở châu Âu - Đại Tây Dương và Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương là không thể tách rời. Nhật Bản sẽ thúc đẩy hiểu biết lẫn nhau với lực lượng không quân của các nước liên quan.

KHÁNH HƯNG