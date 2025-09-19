Thế giới

Nga kháng cáo phán quyết của ICAO về vụ rơi máy bay MH17

SGGPO

Theo hãng tin TASS, Nga vừa chính thức phản đối phán quyết của Hội đồng Tổ chức Hàng không Dân dụng quốc tế (ICAO) về vụ tai nạn máy bay MH17 lên Tòa án Công lý quốc tế (ICJ) của LHQ.

Mảnh vỡ máy bay MH17 tại hiện trường. Ảnh: ANADOLU
Mảnh vỡ máy bay MH17 tại hiện trường. Ảnh: ANADOLU

Bộ Ngoại giao Nga thông báo đã đệ đơn kháng cáo lên ICJ, căn cứ theo Điều 84 của Công ước về Hàng không Dân dụng quốc tế. Động thái này nhằm bác bỏ quyết định của Hội đồng ICAO liên quan đến cáo buộc Nga có dính líu trong thảm kịch MH17 năm 2014. Nga khẳng định các cáo buộc nhằm vào Nga là "vô căn cứ" và nhấn mạnh con đường tìm kiếm sự thật vẫn còn rất dài.

Cũng theo Bộ Ngoại giao Nga, việc kháng cáo quyết định của Hội đồng ICAO "dựa trên tất cả các căn cứ pháp lý, luật áp dụng, các vấn đề thực tế,và cả do vi phạm thủ tục. Phía Nga mong muốn Tòa án Công lý quốc tế sẽ có cách tiếp cận khách quan đối với vụ việc.

Ngày 17-7-2014, chuyến bay MH17 của Malaysia Airlines khởi hành từ Amsterdam (Hà Lan) đi Kuala Lumpur (Malaysia) bị bắn rơi trên vùng trời Donetsk, miền Đông Ukraina, khiến 298 người thiệt mạng. Một nhóm điều tra quốc tế gồm Hà Lan, Australia, Bỉ, Malaysia và Ukraine đã được thành lập để làm rõ vụ việc. Năm 2022, Tòa án quận Hague (Hà Lan) đã kết án vắng mặt 3 nghi phạm.

Tin liên quan
PHƯƠNG NAM

Từ khóa

Hội đồng ICAO MH17 Tòa án Quốc tế vì công lý Bộ Ngoại giao Nga Kết án vắng mặt ICAO Malaysia Airlines Kháng cáo Đệ đơn Ukraine Nga

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Phó Tổng Biên tập Phụ trách: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Thành Lợi, Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: (028) 3.9294.069, 3.9294.068

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn