Nga kháng cáo phán quyết của ICAO về vụ rơi máy bay MH17

Theo hãng tin TASS, Nga vừa chính thức phản đối phán quyết của Hội đồng Tổ chức Hàng không Dân dụng quốc tế (ICAO) về vụ tai nạn máy bay MH17 lên Tòa án Công lý quốc tế (ICJ) của LHQ.

Mảnh vỡ máy bay MH17 tại hiện trường. Ảnh: ANADOLU

Bộ Ngoại giao Nga thông báo đã đệ đơn kháng cáo lên ICJ, căn cứ theo Điều 84 của Công ước về Hàng không Dân dụng quốc tế. Động thái này nhằm bác bỏ quyết định của Hội đồng ICAO liên quan đến cáo buộc Nga có dính líu trong thảm kịch MH17 năm 2014. Nga khẳng định các cáo buộc nhằm vào Nga là "vô căn cứ" và nhấn mạnh con đường tìm kiếm sự thật vẫn còn rất dài.

Cũng theo Bộ Ngoại giao Nga, việc kháng cáo quyết định của Hội đồng ICAO "dựa trên tất cả các căn cứ pháp lý, luật áp dụng, các vấn đề thực tế,và cả do vi phạm thủ tục. Phía Nga mong muốn Tòa án Công lý quốc tế sẽ có cách tiếp cận khách quan đối với vụ việc.

Ngày 17-7-2014, chuyến bay MH17 của Malaysia Airlines khởi hành từ Amsterdam (Hà Lan) đi Kuala Lumpur (Malaysia) bị bắn rơi trên vùng trời Donetsk, miền Đông Ukraina, khiến 298 người thiệt mạng. Một nhóm điều tra quốc tế gồm Hà Lan, Australia, Bỉ, Malaysia và Ukraine đã được thành lập để làm rõ vụ việc. Năm 2022, Tòa án quận Hague (Hà Lan) đã kết án vắng mặt 3 nghi phạm.

PHƯƠNG NAM