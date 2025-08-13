Mỹ: Thâm hụt ngân sách tăng gần 20%, bất chấp thu thuế tăng

Bộ Tài chính Mỹ vừa công bố báo cáo cho thấy, thâm hụt ngân sách của Chính phủ Mỹ trong tháng 7 vừa qua tăng gần 20% lên 291 tỷ USD, bất chấp khoản thu ngân sách từ thuế quan tăng gần 21 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2024.

Nhà nghiên cứu cấp cao của Viện Hoover, Victor Davis Hanson, thảo luận về áp lực ngày càng tăng buộc FED phải cắt giảm lãi suất vào tháng 9. Ảnh: FOX BUSSINESS

Cụ thể, thâm hụt ngân sách trong tháng 7 vừa qua tăng 47 tỷ USD, tức 19% so với cùng kỳ năm ngoái. Khoản thu ngân sách tăng 2% lên 338 tỷ USD, trong khi khoản chi tăng vọt 10% so với năm trước lên 630 tỷ USD, mức cao kỷ lục tính theo tháng. Theo Fox Business, tính trong 10 tháng đầu tài khóa (tháng 10-2024 – 7-2025), tổng thâm hụt ngân sách ở mức 1.629 tỷ USD, tăng 7% so với cùng kỳ năm trước. Tổng thu ngân sách tăng 6% lên 4.347 tỷ USD - mức cao kỷ lục. Tổng chi ngân sách tăng 7% lên 5.975 tỷ USD - cũng là mức cao kỷ lục trong thời gian 10 tháng.

Một quan chức Bộ Tài chính lý giải tổng chi ngân sách tăng lên một phần do sự kết hợp của nhiều khoản chi, trong đó có các khoản trả lãi vay nợ công gia tăng, chi trả cho an sinh xã hội, cùng nhiều chi phí khác. Tổng nợ công của Chính phủ Mỹ đã vượt mốc 37.000 tỷ USD.

Trong một diễn biến khác, cùng ngày 12-8, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent đã hối thúc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) hạ 50 điểm cơ bản lãi suất tại cuộc họp chính sách tiền tệ tiếp theo vào tháng 9. Theo ông Bessent, FED lẽ ra đã phải giảm lãi suất ngay từ tháng 6 vừa qua.

Theo công cụ FedWatch (đo lường kỳ vọng của thị trường về những thay đổi trong lãi suất quỹ liên bang), khả năng FED giảm lãi suất 25 điểm cơ bản trong tháng 9 đã tăng lên 93,4% vào ngày 12-8, so với mức 85,9% một ngày trước đó.

KHÁNH HƯNG