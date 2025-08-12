Tổng thống Mỹ tuyên bố miễn thuế vàng

Ngày 12-8, theo CNBC, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố miễn thuế đối với vàng, khiến giá của mặt hàng kim loại này giảm mạnh.

Vàng trang sức tại Trung Quốc. Ảnh: XINHUA

Nhà lãnh đạo Mỹ đưa ra tuyên bố trên trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social. Ông Donald Trump viết: "Vàng sẽ không bị đánh thuế!".

Sau thông báo của Tổng thống Donald Trump, giá vàng giao tháng 8 trên Sàn giao dịch hàng hóa New York (NYMEX) giảm 2%.

Trước đó, giá vàng kỳ hạn đã tăng cao trong hai ngày 7 và 8-8 do có những đồn đoán về khả năng Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ (CBP) sẽ phân loại vàng thỏi 1kg và 100 ounce theo mã hải quan, và vàng thỏi sẽ bị đánh thuế.

Theo giới chuyên gia kinh tế, tuyên bố trên sẽ là tin tốt đối với Thụy Sĩ, quốc gia nắm giữ trữ lượng vàng đáng kể và đóng vai trò quan trọng trong việc thanh toán vàng kỳ hạn trên thị trường quốc tế. Hiện hàng hóa Thụy Sĩ đang bị Mỹ áp thuế đối ứng 39%, thuộc nhóm cao trong số các đối tác thương mại của Mỹ.

Việc Tổng thống Donald Trump ký sắc lệnh gia hạn hoãn áp thuế với Trung Quốc thêm 90 ngày cũng giúp làm dịu bất ổn trên thị trường tài chính. Giá vàng có xu hướng tăng cao trong môi trường bất ổn và lãi suất thấp.

PHƯƠNG NAM