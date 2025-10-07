Tàu cá va chạm tàu hàng, một ngư dân mất tích ngoài khơi Huế

Tối 7-10, lực lượng cứu hộ TP Huế đang nỗ lực tìm kiếm một ngư dân mất tích trên biển do tàu cá bị chìm sau khi va chạm với tàu hàng.

Thông tin ban đầu, vào chiều 7-10, tàu hàng Thuận Trung 08 trên hành trình theo hướng Nam - Bắc, khi đến khu vực gần cửa biển Thuận An (TP Huế) đã va chạm với tàu cá TTH 9...-TS đang có 4 ngư dân.

Cú tông mạnh khiến tàu cá bị chìm, cả 4 ngư dân trên tàu bị rơi xuống biển.

Hiện 3 ngư dân đã được tàu Thuận Trung 08 ứng cứu đưa lên tàu, một ngư dân còn lại vẫn chưa tìm thấy.

Người thân đang chờ ngóng ngư dân tàu cá mất tích ở khu vực gần cửa biển Thuận An

Cảng vụ Hàng hải Thừa Thiên Huế chỉ đạo tàu Thuận Trung 08 ở lại hiện trường tiếp tục tìm kiếm ngư dân đang mất tích. Đồng thời, đề nghị Đài Thông tin duyên hải Huế phát bản tin cấp cứu để các phương tiện hoạt động gần khu vực tàu cá bị chìm tăng cường cảnh giới, hỗ trợ tìm kiếm nạn nhân.

Các ngư dân được chăm sóc y tế

Lực lượng quân đội nhận được thông tin đã nhanh chóng điều động tàu tuần tra ra hiện trường, tham gia tìm kiếm ngư dân mất tích.

Tối cùng ngày, lãnh đạo Ban chỉ huy BĐBP TP Huế cho biết, sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc, đơn vị đã chỉ đạo Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Thuận An nhanh chóng xác minh, thông báo đến chính quyền địa phương và gia đình các nạn nhân; huy động 5 tàu cá của ngư dân phối hợp cùng tàu Cảng vụ 2 tham gia tìm kiếm thuyền viên còn mất tích.

Lực lượng chức năng đưa các ngư dân gặp nạn vào bờ

Cùng thời điểm, Ban chỉ huy BĐBP TP Huế cũng chỉ đạo Hải đội Biên phòng 2 điều động tàu ST112 (BP31-12-01) cùng 9 cán bộ, chiến sĩ khẩn trương ra khu vực tàu bị nạn, phối hợp tiếp nhận các thuyền viên gặp nạn, tổ chức sơ cứu và thăm khám ban đầu.

Hiện 3 thuyền viên đã được đưa lên tàu Hải đội Biên phòng 2, quân y để thăm khám, chăm sóc. Hiện sức khỏe của các thuyền viên ổn định.

Lực lượng Bộ đội Biên phòng tiếp tục điều động tàu ST112 cùng các cán bộ, chiến sĩ phối hợp với các cơ quan chức năng, ngư dân địa phương tổ chức tìm kiếm thuyền viên còn mất tích.

Quân y TP Huế chăm sóc sức khỏe 3 ngư dân may mắn được cứu sống sau khi tàu cá bị chìm ở khu vực cửa biển Thuận An

