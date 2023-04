Ngày 17-4, ca mắc Covid-19 vượt mốc 1.000 người, nguy cơ thừa vaccine

Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có hơn 11,53 triệu người mắc Covid-19 và trên 10,6 triệu người khỏi bệnh. Về điều trị, toàn quốc có 14 bệnh nhân Covid-19 nặng đang phải thở oxy. Việt Nam không ghi nhận ca tử vong do Covid-19 và số tử vong do dịch bệnh này là 43.186 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm.

Trước số ca mắc Covid-19 tiếp tục tăng rất cao, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương vừa có công văn đề nghị sở y tế và trung tâm kiểm soát bệnh tật các tỉnh, thành phố về việc tăng cường triển khai tiêm chủng và nhu cầu bổ sung vaccine Covid-19 AstraZeneca.

Theo đó, mới đây, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đã phân bổ 832.900 liều vaccine AstraZeneca có hạn sử dụng từ ngày 9 tới 11-7 cho 63 tỉnh/ thành phố để triển khai tiêm chủng mũi nhắc lại cho người từ 18 tuổi trở lên. Để tăng độ bao phủ và sử dụng hiệu quả vaccine Covid-19 AstraZeneca, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đề nghị ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 các địa phương chỉ đạo đơn vị liên quan tiếp tục tăng cường triển khai tiêm chủng vaccine phòng Covid-19 cho các nhóm đối tượng, đặc biệt là tiêm liều nhắc lại cho người từ 18 tuổi trở lên tại các địa phương chưa đạt tỷ lệ mục tiêu tối thiểu là 80%, sử dụng hiệu quả số vaccine AstraZeneca đã phân bổ.

Theo Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, đến nay, toàn quốc đã tiêm được trên 266 triệu mũi vaccine Covid-19, trong đó có 51,6 triệu người từ 18 tuổi trở lên đã được tiêm mũi nhắc lại (mũi 3) đạt tỷ lệ 81%. Tuy nhiên, tỷ lệ này không đồng đều trên cả nước và vẫn có nhiều địa phương đạt thấp dưới 80%.

Trong khi đó, vaccine AstraZeneca hiện còn tại các tuyến (chưa bao gồm 204.400 liều dự trữ tuyến quốc gia) là khoảng 300.000 liều. Tốc độ sử dụng vaccine AstraZeneca từ đầu tháng 4 tới nay chậm, trung bình khoảng 1.040 mũi/ngày, dẫn tới nguy cơ cao không sử dụng hết vaccine.