Ngày hội của những điển hình yêu nước

Các đại biểu tham dự Đại hội Thi đua yêu nước TPHCM lần thứ I.

Nhiều đại biểu điển hình tiên tiến có mặt từ rất sớm để hòa vào không khí “ngày hội lớn” thi đua yêu nước của Thành phố.

Ông Nguyễn Văn Lâm, Bí thư chi bộ Khu phố 11, phường Bình Dương, cho biết rất tự hào khi vinh dự được tham dự ngày hội thi đua sau khi trở thành công dân TPHCM. “Tôi mong muốn được học hỏi thêm kinh nghiệm của các đại biểu tiêu biểu tham dự đại hội để có thể kế thừa, vận dụng tại địa phương mình trong thời gian tới”, ông Lâm bày tỏ.

Các đại biểu tham dự đại hội. Ảnh VIỆT DŨNG

Các đại biểu tham dự đại hội. Ảnh VIỆT DŨNG

Là người trẻ vinh dự được tuyên dương tại đại hội, em Lê Nguyễn Thùy Dương, học sinh lớp 12, Trường THPT Lê Hồng Phong hy vọng trong tương lai bản thân có thể làm nhiều việc có ích như các gương điển hình tham dự đại hội để giúp ích cho xã hội. “Theo em, nếu tất cả mọi người, nhất là các bạn trẻ, tùy vào sức của mình để có nhiều việc làm cống hiến cho xã hội, thì tương lai đất nước mình sẽ phát triển nhiều hơn”.

Các điển hình tiên tiến tham dự Đại hội Thi đua yêu nước TPHCM lần thứ I sáng 25-10. Ảnh NGUYỄN HOÀNG

Chương trình nghệ thuật tại đại hội. Ảnh VIỆT DŨNG

Đại hội Thi đua yêu nước TPHCM lần thứ I có sự tham dự của khoảng 1.000 đại biểu là lãnh đạo Trung ương, TPHCM cùng các điển hình tiên tiến.

Tại đại hội, 478 điển hình tiên tiến được biểu dương, khen thưởng; đại biểu cũng được giao lưu với các điển hình tiên tiến tiêu biểu.

