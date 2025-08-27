Ngắm nhìn những không gian đẹp của “Việt Nam hạnh phúc”

Trong khuôn khổ Triển lãm Thành tựu kinh tế - xã hội nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức không gian chuyên đề “Việt Nam hạnh phúc” với nhiều hoạt động hấp dẫn, mang đến cho công chúng những trải nghiệm mới mẻ, giàu cảm xúc.

Triển lãm “Việt Nam Hạnh phúc” lan tỏa thông điệp tích cực trong dịp Quốc khánh

Triển lãm trưng bày 150 bức ảnh và 30 video ghi lại những khoảnh khắc hạnh phúc bình dị mà sâu lắng của người Việt Nam, từ vẻ đẹp thiên nhiên, sự gắn kết cộng đồng, nét văn hóa – di sản, đến những phút giây đời thường đầy ấm áp. Mỗi hình ảnh không chỉ phản ánh niềm vui trong cuộc sống, mà còn thể hiện tinh thần lạc quan, khát vọng vươn lên và sự đoàn kết bền bỉ của dân tộc.

Nhiều góc trưng bày ấn tượng lan tỏa những câu chuyện tích cực

Điểm nhấn của “Việt Nam hạnh phúc” không chỉ dừng lại ở trưng bày hình ảnh mà còn nằm ở chuỗi hoạt động tương tác sáng tạo. Khách tham quan có thể chụp ảnh lưu niệm tại photobooth, gửi gắm thông điệp cá nhân tại “cây hạnh phúc”, hay nhận “hộ chiếu hạnh phúc” – một kỷ vật ghi dấu cảm xúc riêng. Đây là không gian mở để mỗi người cùng lan tỏa tinh thần tích cực, sẻ chia thông điệp về hạnh phúc đến cộng đồng.

Ban tổ chức cho biết, triển lãm mong muốn mang lại sự gần gũi, để công chúng không chỉ chiêm ngưỡng mà còn cảm nhận và sống trong không khí hạnh phúc. Mỗi bức ảnh, mỗi thước phim đều được chọn lọc kỹ lưỡng nhằm khắc họa các giá trị bền vững: từ hạnh phúc trong lao động sản xuất, trong gia đình, đến nơi biên cương, hải đảo.

Với cách tiếp cận giàu sáng tạo, “Việt Nam hạnh phúc” trở thành điểm nhấn nổi bật trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. Không chỉ là nơi lưu giữ hình ảnh, triển lãm còn khẳng định vai trò của văn hóa trong việc bồi đắp tinh thần, nuôi dưỡng niềm tin và khát vọng về một Việt Nam hạnh phúc, phồn vinh.

Nhằm tăng tính tương tác, ban tổ chức đã chuẩn bị 29.220 phần quà tặng kèm mã QR, giúp khách tham quan trải nghiệm nền tảng quảng bá Việt Nam cùng công nghệ thực tế ảo (VR) gắn với các địa danh quen thuộc.

MAI AN