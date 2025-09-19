Xã hội

Ngày mai (20-9) sẽ mở bán rộng rãi vé tàu Tết Bính Ngọ 2026

Cao điểm vận tải đường sắt Tết Bính Ngọ năm 2026 bắt đầu từ ngày 3-2 đến ngày 8-3-2026 (tức ngày 16 tháng Chạp năm Ất Tỵ đến ngày 20 tháng Giêng năm Bính Ngọ).

Nhằm phục vụ nhu cầu đi lại tăng cao của người dân trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, trong những ngày tăng cường, ngành đường sắt sẽ tổ chức chạy 55 đoàn tàu với tổng số toa xe vận dụng trên 800 toa xe mỗi ngày. Tổng số chỗ cung ứng cho cả đợt vận tải Tết Bính Ngọ khoảng 330.000 vé tàu cho hành khách đi suốt tuyến.

Từ ngày 15-9 đến ngày 19-9-2025: Tổ chức bán vé cho đoàn khách tập thể, là các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, trường Đại học, Cao đẳng, Khu công nghiệp, Khu chế xuất, các tổ chức xã hội, doanh nghiệp, công ty, các đơn vị trong ngành đường sắt.

Từ 8 giờ ngày 20-9-2025: Tổ chức bán vé rộng rãi trên tất cả các kênh bán vé của ngành đường sắt. Bán qua Website: www.dsvn.vn; vetau.com.vn, vetauonline.vn; giare.vetau.vn. Tại các nhà ga, các điểm bán vé và các đại lý bán vé thuộc đường sắt quản lý; qua ứng dụng, ví điện tử: Momo, VNPay, ZaloPay, ViettelPay, ứng dụng ngân hàng (Smart Banking), app bán vé tàu trên thiết bị di động… Hoặc qua Tổng đài bán vé ga Sài Gòn 1900 1520, ga Hà Nội 1900 0109.

Mỗi khách hàng được đặt chỗ và mua không quá 10 vé cho chiều đi và 10 vé cho chiều về.

Ngành đường sắt bán vé ghế phụ cho trẻ em (từ 6 đến dưới 10 tuổi): Khi hành khách đã mua vé giường nằm hoặc ghế ngồi và đề nghị mua thêm vé ghế phụ cho trẻ em; mỗi vé hành khách người lớn chỉ được mua kèm thêm một vé ghế phụ trẻ em, khi lên tàu được bố trí sử dụng chỗ chung với người lớn.

PV

