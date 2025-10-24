Mưa lớn diện rộng từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi

Áp thấp nhiệt đới trên biển đã tan thành vùng áp thấp, nhưng từ hôm nay (24-10), mưa lớn gia tăng ở Trung bộ.

Sáng 24-10, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cho biết, đêm qua và sáng sớm nay, khu vực từ Nam Quảng Trị đến TP Huế có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to.

Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 23-10 đến 3 giờ ngày 24-10 có nơi trên 60mm như trạm Hải An (Quảng Trị) 67,2mm, trạm Thuận An (TP Huế) 176,8mm.

Theo ảnh radar thời tiết lúc 6 giờ 50 phút ngày 24-10, một ổ mây dông - ẩm khổng lồ đang di chuyển vào khu vực Nam Trung bộ. Nguồn: TTDBKTTVQG

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cảnh báo, từ sáng sớm 24-10 đến đêm 25-10, khu vực từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi và phía Đông tỉnh Gia Lai sẽ có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 100-250mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 450mm, tập trung chủ yếu ở khu vực ven biển. Người dân cần đề phòng nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 150mm trong 3 giờ.

Đồng thời, trong ngày và đêm 24-10, khu vực từ Nghệ An đến Bắc Quảng Trị, phía Đông tỉnh Đắk Lắk đến Lâm Đồng và Nam bộ sẽ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 15-40mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 100mm.

Ảnh mây vệ tinh khu vực Trung bộ và Nam bộ sáng sớm 24-10. Nguồn: Z.E

Ngày và đêm 26-10, khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 50-100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm. Cơ quan khí tượng của Việt Nam nhận định mưa lớn ở khu vực này có khả năng kéo dài đến hết tháng 10-2025.

Sáng nay (24-10), Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cũng cho biết, đêm qua (23-10), áp thấp nhiệt đới (mới) đã suy yếu thành một vùng áp thấp trên vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông. Hồi 1 giờ ngày 24-10, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 17,4 độ Vĩ Bắc - 117,5 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 39km/giờ). Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia dự báo trong 12 giờ tới, vùng áp thấp tiếp tục di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Nam suy yếu và tan dần.

PHÚC HẬU