Miền Bắc vẫn lạnh, miền Nam chiều nay mưa gió cục bộ

Dự báo từ ngày 25-10, không khí lạnh suy yếu, thời tiết miền Bắc sẽ chuyển ấm dần, trong khi mưa lớn tại Trung bộ vẫn còn kéo dài đến cuối tháng 10-2025.

Sáng 24-10, không khí lạnh mạnh đầu mùa tiếp tục ảnh hưởng đến Hà Nội và các địa phương ở miền Bắc và Bắc Trung bộ, trời vẫn nhiều mây, nhiệt độ giảm, trời lạnh (có nơi rét nhẹ).

Người dân ở Hà Nội đi làm trong áo rét dày đầu mùa, sáng 24-10. Ảnh: PHÚC HẬU

Từ đêm về sáng, người dân ở Hà Nội cảm nhận rõ không khí lạnh. Sau 7 giờ sáng, ngoài trời ấm hơn hôm qua khoảng 1 độ C, nhưng gió bấc vẫn thổi nên hầu như ai ra đường cũng đều phải mặc áo khoác ấm. Nhiệt độ lúc 6-7 giờ sáng là 18-19 độ C.

Theo các chuyên gia khí tượng, đến trưa nay, Hà Nội giảm mây, trời sáng dần nhưng không khí khô, nhiệt độ cao nhất khoảng 24 độ C. Dự báo sáng mai 25-10 Hà Nội sẽ ấm hơn, nắng yếu xuất hiện nhiều hơn.

Hà Nội lạnh 18 độ C sáng nay, 24-10. Ảnh: PHÚC HẬU

Theo Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai, hôm nay, tại khu vực Đông Bắc bộ, có nơi nhiệt độ dưới 17 độ C, sáng sớm và đêm trời rét, ban ngày lạnh.

Tại miền Trung, mưa lớn vẫn là chủ đạo. Khu vực từ Nam Quảng Trị đến Huế vẫn có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 100-250mm, cục bộ trên 450mm. Dự báo vùng mưa lớn sẽ dịch dần xuống phía Nam, tập trung ở Đà Nẵng và Quảng Ngãi. Riêng tại Huế, lượng mưa nội đô đêm qua vượt 200mm. Dự báo đến 26-10, mưa lớn còn diễn ra ở Trung Trung bộ và Nam Trung bộ do tác động gió Đông tăng cường và không khí lạnh.

Ở Tây Nguyên và Nam bộ, hôm nay có nắng gián đoạn, chiều tối mưa dông tăng (nhưng chỉ xuất hiện cục bộ). Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C tại Tây Nguyên, 23-26 độ C tại Nam bộ. Nhiệt độ cao nhất tại Tây Nguyên là 27-30 độ C và tại Nam bộ là 30-33 độ C.

PHÚC HẬU