Vùng mưa mở rộng và dịch chuyển xuống phía Nam

Vùng mưa lớn gây thời tiết xấu đang dịch chuyển xuống phía Nam, mở rộng ở Nam Trung bộ và Tây Nguyên, có thể kéo dài đến hết tháng 10.

Hiện nay, vùng mưa dông nhiều đang tập trung ở phía Nam nước ta. Ảnh minh họa

Theo dữ liệu radar thời tiết của Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia và mô hình của các trung tâm khí tượng khu vực, sáng nay 25-10, mưa lớn đang xuất hiện tại các khu vực: Đắk Lắk, Khánh Hòa và Lâm Đồng.

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cho biết, từ đêm 24 đến rạng sáng 25-10, nhiều nơi ở Huế, Lâm Đồng, duyên hải Nam Trung bộ và Nam bộ đã có mưa vừa, có nơi mưa to. Lượng mưa đo tại một số trạm đo như Bạch Mã (71,8mm), Ninh Hải (72,4mm) và Cư Pui (66,8mm).

Ảnh radar thời tiết lúc 8 giờ sáng nay 25-10 với một dải mây ẩm khổng lồ đang quét từ biển vào Nam Trung bộ, Đông Nam bộ và Tây Nguyên

Theo các chuyên gia khí tượng, hiện vùng mưa đang mở rộng xuống phía Nam, trong đó các khu vực ven biển và phía Nam tỉnh Đắk Lắk, khu vực tỉnh Khánh Hòa có mưa lớn ngay từ sáng. Đồng thời, dải mây ven biển từ Đà Nẵng đến Quy Nhơn cũng đã gây mưa rào cục bộ, dự báo lượng mưa sẽ gia tăng trong vài giờ tới khi các ổ mây dông từ ngoài biển tiếp tục di chuyển vào đất liền. Chiều nay, khu vực phía Tây của tỉnh Đắk Lắk, các tỉnh Quảng Ngãi và Gia Lai sẽ có mưa nhiều hơn.

Ở khu vực Nam bộ và Tây Nguyên, mưa nhỏ xuất hiện tại Lâm Đồng và một số nơi ở TPHCM cùng Đông Nam bộ. Đến chiều và tối nay, mưa dông tại Nam bộ sẽ gia tăng, nhiều nơi có thể mưa to.

Ảnh mây vệ tinh tại khu vực Trung bộ và Nam bộ của nước ta vào lúc 8 giờ sáng nay 25-10. Nguồn: Z.E

Cơ quan khí tượng dự báo, từ sáng 25 đến ngày 27-10, khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, phía Đông tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk sẽ có mưa 80-170mm, cục bộ trên 350mm; riêng Khánh Hòa, Lâm Đồng và Nam bộ có mưa 20-40mm, có thể trên 100mm.

Ở phía Bắc nước ta, hôm nay trời còn lạnh đến rét, nhiều mây buổi sáng. Các chuyên gia khí tượng dự báo trưa và chiều nay, Bắc bộ hửng nắng yếu trở lại, thời tiết ấm hơn so với 2 ngày trước. Từ ngày mai 26-10, nắng sẽ ngập tràn Hà Nội, trời ấm lên.

PHÚC VĂN