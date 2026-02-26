Non thiêng Yên Tử khai hội Xuân 2026

Sáng 26-2 (mùng 10 tháng Giêng), tại Cung Trúc Lâm, phường Yên Tử, tỉnh Quảng Ninh đã diễn ra lễ khai hội Xuân Yên Tử năm 2026.

Chùa Đồng Yên Tử trong những ngày đầu Xuân 2026

Sự kiện mở đầu chuỗi hoạt động, tuyên truyền, quảng bá quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc, đồng thời thúc đẩy du lịch, thương mại, dịch vụ trên địa bàn trong năm 2026.

Tham dự lễ khai hội có Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Bùi Văn Khắng; ông Jonathan Wallace Baker, Trưởng Đại diện UNESCO tại Việt Nam, cùng lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam và đông đảo tăng ni, phật tử, nhân dân, du khách thập phương.

Các nghi lễ khai hội Xuân Yên Tử

Danh sơn Yên Tử gắn liền với tên tuổi và sự nghiệp của Phật hoàng Trần Nhân Tông. Sau khi lãnh đạo quân dân Đại Việt 2 lần đánh bại giặc Nguyên - Mông, ngài rời bỏ ngai vàng, chọn Yên Tử làm nơi tu hành, sáng lập Thiền phái Trúc Lâm mang đậm bản sắc dân tộc, đề cao tư tưởng nhập thế, hòa đạo với đời. Trải qua hơn 7 thế kỷ, Yên Tử trở thành không gian linh thiêng, nơi hội tụ giá trị tâm linh, lịch sử và tinh thần dân tộc Việt Nam.

Phát biểu tại lễ khai hội, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Bùi Văn Khắng nhấn mạnh, hội Xuân Yên Tử là nét đẹp văn hóa truyền thống được gìn giữ qua nhiều thế hệ, không chỉ mở đầu mùa lễ hội mà còn khởi động một năm phát huy mạnh mẽ giá trị khu di tích, khẳng định vị thế Yên Tử trên bản đồ di sản văn hóa của nhân loại. Điều này đồng thời đặt ra yêu cầu cao hơn trong công tác tổ chức, quản lý, bảo tồn không gian văn hóa - tâm linh, phát triển du lịch bền vững gắn với di sản.

Cung Trúc Lâm Yên Tử

Lễ hội Xuân Yên Tử 2026 diễn ra với nhiều hoạt động đặc sắc như triển lãm cổ vật nhà Trần, tư liệu về Phật giáo Trúc Lâm; hội chợ OCOP, liên hoan ẩm thực; các hoạt động “Xuân di sản - Tết làng Nương”; chương trình nghệ thuật tái hiện chiều sâu lịch sử, văn hóa Yên Tử. Nghi thức gióng trống, thỉnh chuông khai hội chính thức mở ra mùa hội, tiếp nối bằng lễ dâng hương cầu quốc thái dân an, đóng dấu thiêng Yên Tử.

Đáng chú ý, HĐND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành nghị quyết miễn 100% vé tham quan Yên Tử từ năm 2026 đến hết năm 2028, miễn phí trông giữ phương tiện, mua bảo hiểm cho du khách, ứng dụng AI nhận diện tự động. Các chính sách này góp phần đưa di sản đến gần hơn với cộng đồng, lan tỏa giá trị nổi bật toàn cầu của Yên Tử.

Ngay trong ngày khai hội, hàng nghìn tăng ni, phật tử và du khách đã hành hương về non thiêng.

Với sự chuẩn bị chu đáo, chỉ trong 9 ngày dịp Tết Nguyên đán, Yên Tử đã đón gần 171.000 lượt khách, tạo tiền đề hiện thực hóa mục tiêu đón 1 triệu lượt khách đến Yên Tử và 22 triệu lượt khách du lịch toàn tỉnh Quảng Ninh trong năm 2026.

