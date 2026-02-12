Chuyến xe công đoàn đưa hơn 5.000 công nhân về quê đón tết

Sáng 12-2, tại Cung Văn hóa Lao động TPHCM, những chuyến xe Công đoàn - Xuân 2026 xuất phát, đưa 5.000 lao động có hoàn cảnh khó khăn về quê đón tết.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong tặng quà, tiễn người lao động về quê đón tết cùng gia đình. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Tham dự chương trình có các đồng chí: Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; Dương Anh Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM; Bùi Thanh Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố; Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Bùi Thanh Nhân chia sẻ, hiểu được nỗi trăn trở của đoàn viên, người lao động xa quê, tổ chức công đoàn luôn dành nhiều nguồn lực để tặng vé xe, vé tàu, vé máy bay giúp người lao động có điều kiện về quê ăn tết.

Đồng chí Bùi Thanh Nhân phát biểu tại chương trình. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Theo đồng chí Bùi Thanh Nhân, chương trình “Chuyến xe Công đoàn – Xuân 2026” là một trong những hoạt động chăm lo tết cho đoàn viên, người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán. Ngoài việc hỗ trợ vé xe, LĐLĐ TPHCM còn tặng người lao động phần quà trị giá 300.000 đồng và lì xì cho con công nhân.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM Dương Anh Đức tặng quà và tiễn người lao động lên xe về quê ăn tết. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Thị Diệu Thúy thăm hỏi các gia đình công nhân chuẩn bị về quê đón tết. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Với nhiều công nhân lao động, sự chăm lo này là món quà quý giúp họ vượt qua khó khăn. Có mặt rất sớm tại điểm tập trung, anh Trần Thanh Hùng, quê Quảng Ngãi, công nhân may tại Khu chế xuất Tân Thuận, cho biết vợ chồng anh may mắn được hỗ trợ chuyến xe về quê thăm 2 con và ba mẹ già.

“Cũng 3 năm rồi, tôi chưa về quê đón tết cùng gia đình. Vì 2 con gửi ở quê nhờ ông bà chăm giúp nên mọi năm, dịp tết vợ tôi sẽ về quê, còn tôi ở lại Thành phố để tìm việc làm thêm. Năm nay được hỗ trợ vé, tôi quyết định về để vui tết đoàn viên cùng gia đình”, anh Hùng chia sẻ.

Công nhân phấn khởi trên chuyến xe về quê. Ảnh HOÀNG HÙNG

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong trao quà tiễn công nhân về quê đón tết. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Khoảng 7 giờ, những chuyến xe chở công nhân, người lao động lần lượt khởi hành, mang theo niềm vui và sự háo hức sắp được sum họp gia đình.

Người lao động phấn khởi vì sắp được về quê đón tết trên chuyến xe công đoàn. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Các đồng chí lãnh đạo TPHCM tiễn công nhân, người lao động về quê đón tết. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Trong dịp Tết Nguyên đán năm 2026, Tổng LĐLĐ Việt Nam và LĐLĐ TPHCM tổ chức nhiều chương trình, hoạt động chăm lo cho đoàn viên như: Chợ Tết Công đoàn – Xuân 2026, Chuyến bay Công đoàn – Xuân 2026, Tết sum vầy, Chuyến tàu Công đoàn - xuân 2026, Mâm cơm ngày tết - Xuân về khu nhà trọ, Xuân yêu thương - Tết cho em...

THÁI PHƯƠNG