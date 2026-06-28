Nghĩa tình “Phiên chợ 0 đồng” ở phường Hiệp Bình

Tại phiên chợ, đại diện hơn 200 hộ khó khăn được tự tay lựa chọn những nhu yếu phẩm phù hợp với nhu cầu của gia đình. Trị giá mỗi phần quà tuy không lớn nhưng góp phần động viên và chia sẻ một phần chi phí sinh hoạt cho người dân.

Lãnh đạo phường Hiệp Bình tặng quà đến các hộ khó khăn

Đến với phiên chợ, ông Nguyễn Minh Tỏa (ngụ khu phố 17) cho biết, những món quà được trao đều là thực phẩm thiết yếu cho bữa cơm gia đình. Được địa phương quan tâm, tặng phần quà đúng lúc giúp gia đình ông đỡ được một khoản chi phí sinh hoạt.

Tại phiên chợ 0 đồng, người dân tự tay lựa các nhu yếu phẩm cho gia đình

Dịp này, phường Hiệp Bình cũng triển khai sửa chữa 2 căn nhà Đại đoàn kết; thực hiện 3 tuyến đường "Muôn sắc hoa", 10 tuyến đường "Xanh - Sạch - Văn minh"; lắp đặt hệ thống đèn năng lượng mặt trời tại nhiều tuyến đường và Nhà Văn hóa - Thể thao và học tập cộng đồng phường; khơi thông, nạo vét 2 tuyến kênh, rạch; tổ chức các lớp "Bình dân học số" cho người dân.

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PHƯƠNG UYÊN