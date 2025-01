Nghiên cứu tăng mức phạt về vi phạm an toàn thực phẩm

Ngày 9-1, Phó Thủ tướng Lê Thành Long, Trưởng Ban chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm (BCĐ) chủ trì cuộc họp của BCĐ về tổng kết công tác năm 2024 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2025.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long, Trưởng Ban chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm chủ trì cuộc họp của BCĐ

Bộ Y tế cho biết, năm 2024, ngành y tế kiểm tra 354.820 cơ sở, phát hiện 22.073 cơ sở vi phạm về an toàn thực phẩm (ATTP), chiếm 6,22% so với số cơ sở được kiểm tra. Số cơ sở bị phạt tiền tăng 2,9 lần so với năm 2023, số tiền phạt tăng 1,69 lần.

Các lực lượng công an đã khởi tố 62 vụ (tăng gần 88%) với 97 bị can (tăng hơn 185%). Với thương mại điện tử, hình thức kinh doanh online không có địa điểm kinh doanh cố định, tính ẩn danh, danh không thực, điều này gây ra nhiều khó khăn trong kiểm soát nguồn gốc, chất lượng sản phẩm...

Tại cuộc họp, các ý kiến cho rằng, cần đẩy mạnh tuyên truyền về chế tài xử phạt để thay đổi nhận thức của người dân, như việc tuyên truyền Nghị định 168 về xử phạt trong lĩnh vực an toàn giao thông; cần xác định công tác phát hiện, ngăn ngừa, xử lý hình sự về ATTP là công tác trọng tâm, đột phá để răn đe, làm giảm tội phạm ATTP. Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cho rằng, tuyên truyền là giải pháp căn cơ, nhất là trong việc thay đổi nhận thức của người dân, nhưng cũng cần nâng mức phạt hơn nữa để tăng tính răn đe.

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Lê Thành Long cho rằng, số lượng các vụ vi phạm ATTP gia tăng, số người mắc còn lớn. Do đó, năm 2025, cần tập trung hơn nữa cho công tác phòng ngừa; tăng cường kiểm tra, giám sát và khi phát hiện vi phạm thì xử lý nghiêm; công tác tuyên truyền phải toàn diện hơn, đặc biệt là về chế tài và việc xử phạt để mang tính răn đe.

Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành nghiên cứu, đề xuất sửa đổi các văn bản liên quan về tăng chế tài xử phạt. Các cơ quan chức năng, địa phương tập trung triển khai tốt các công tác đảm bảo ATTP dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán.

PHAN THẢO