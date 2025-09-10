Chuyển đổi tại các cơ sở y tế chưa đồng đều, thiếu tính liên thông

Sáng 10-9, tại TPHCM đã diễn ra Hội nghị Quản lý bệnh viện châu Á 2025 (HMA) với chủ đề “chất lượng, kinh nghiệm và sự lãnh đạo trong y tế: tích hợp – truyền cảm hứng – đổi mới sáng tạo”, quy tụ hơn 1.200 đại biểu đến từ 30 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự.

GS-TS Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế phát biểu tại hội nghị

Phát biểu khai mạc, GS-TS Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết, những năm qua, Việt Nam đã đạt được những bước tiến quan trọng khi triển khai Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện trên toàn quốc với 83 tiêu chí và hiện đang xây dựng bộ tiêu chuẩn chất lượng nâng cao, chuyên sâu để tiến gần hơn với chuẩn mực quốc tế. Nhiều bệnh viện đã được công nhận đạt chuẩn quốc tế như: JCI (công nhận bệnh viện đạt các tiêu chuẩn về quản lý chất lượng, an toàn chăm sóc bệnh nhân, kiểm soát nhiễm khuẩn và năng lực điều trị theo chuẩn quốc tế), ACHSI (tiêu chuẩn và chứng nhận quốc tế về chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khỏe của Úc).

“Chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ trong ngành y tế với các hoạt động như: triển khai bệnh án điện tử, hồ sơ sức khỏe điện tử, kết nối dữ liệu lâm sàng, thanh toán không tiền mặt và mạng lưới Telehealth mở rộng đến tận vùng sâu, vùng xa. Cùng với đó, đề án bệnh viện vệ tinh được triển khai đã góp phần giảm tải tuyến cuối, nâng cao năng lực điều trị tại chỗ, để người dân được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng ngay tại địa phương”, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn nhấn mạnh.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Tuy nhiên, theo Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn, hiện hệ thống y tế Việt Nam vẫn đang đứng trước nhiều thách thức: tình trạng quá tải tại các bệnh viện Trung ương trong khi năng lực y tế cơ sở chưa được phát huy tối đa; nguồn nhân lực chất lượng cao còn thiếu hụt, nhất là ở những vùng khó khăn; cơ chế tài chính và chính sách bảo hiểm y tế chưa thật sự đồng bộ và quá trình chuyển đổi số tuy đạt nhiều kết quả bước đầu nhưng chưa đồng đều, còn thiếu tính liên thông giữa các cấp.

Việt Nam có tên trên bản đồ đổi mới y tế châu Á Theo TS-BS Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục khám chữa bệnh (Bộ Y tế), năm 2025 là thời điểm then chốt khi hệ thống y tế Việt Nam phải đối diện với nhiều thách thức: già hóa dân số, thiếu hụt nhân lực, quá tải bệnh viện và yêu cầu nâng cao chất lượng điều trị toàn diện. TS-BS Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục khám chữa bệnh (Bộ Y tế) Việc đăng cai HMA 2025 thể hiện cam kết mạnh mẽ của Việt Nam trong cải cách y tế và hội nhập quốc tế. Hội nghị không chỉ là diễn đàn chuyên môn mà còn là bước đi chiến lược trong quá trình hiện đại hóa ngành y tế, giúp Việt Nam tiếp cận các chuẩn mực quốc tế một cách thực chất và hiệu quả. Hiện Việt Nam đang ở giai đoạn đầu xây dựng tiêu chuẩn và quy định cho AI y tế. Nếu đi kịp tốc độ công nghệ, AI không chỉ giúp giảm tải bệnh viện, tiết kiệm chi phí mà còn nâng cao niềm tin của người bệnh vào hệ thống chăm sóc sức khỏe. AI không chỉ là phương tiện hỗ trợ điều trị, mà cần được thiết kế như công cụ cứu người bệnh, vận hành trên nền tảng luật pháp rõ ràng, minh bạch và đạo đức AI bền vững.

THÀNH SƠN