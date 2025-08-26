Gia Lai mở đại tiệc cá ngừ, cà phê để kết nối đại ngàn với biển cả

Tỉnh Gia Lai đang chuẩn bị tổ chức tuần lễ văn hóa - du lịch chào mừng Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, trong đó sẽ mở “đại tiệc” văn hóa, ẩm thực kết nối đại ngàn với biển cả, lấy cá ngừ đại dương và cà phê Tây Nguyên làm 2 sản phẩm chủ đạo.

Chuẩn bị 5.000 suất cá ngừ đại dương miễn phí

Ngày 26-8, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức họp báo thông tin về chuỗi hoạt động, chương trình của lễ hội “Tinh hoa đại ngàn - Biển xanh hội tụ” năm 2025 với chủ đề “Khát vọng biển xanh – Đại ngàn tỏa sáng”.

Ông Cao Thanh Thương, Giám đốc Sở NN-MT tỉnh Gia Lai, thông tin tại họp báo

Tại họp báo, ông Cao Thanh Thương, Giám đốc Sở NN-MT tỉnh Gia Lai (đơn vị chủ trì) cho biết, lễ hội sẽ diễn ra trong 4 ngày (29-8 đến 2-9), gồm hàng loạt hoạt động đặc sắc, như: đêm khai mạc; giới thiệu nghệ thuật ẩm thực cá ngừ đại dương; lễ hội ẩm thực “món ngon từ đất bazan và biển”; trưng bày sản phẩm OCOP, làng nghề; ngày hội văn hóa cà phê, cồng chiêng; chương trình tạp kỹ tại Công viên Thiếu Nhi; lễ hội đường phố; lễ hội ánh sáng và trình diễn nghệ thuật khoảng 500 drone…

Điểm nhấn lễ hội là "đại tiệc" ẩm thực cá ngừ đại dương, phục vụ miễn phí 5.000 suất cho du khách tại Công viên Thiếu Nhi (đường An Dương Vương, phường Quy Nhơn Nam) từ 17 giờ 30 đến 19 giờ 30, từ 29-8 đến 1-9. Cá ngừ sẽ được mổ, phi lê và chế biến thành những món ăn mới lạ theo nhiều phong cách Âu, Á và Việt Nam từ các đầu bếp đến từ TPHCM, Úc, Thái Lan, Nhật Bản và Gia Lai.

Ngư dân tỉnh Gia Lai khai thác cá ngừ lớn nhất cả nước

Trong đó, bếp trưởng Kim Bernard Chilcott (Úc) chế biến món Tuna steak; 2 bếp trưởng Nguyễn Thị Thu Tâm, Phạm Đình Tiến trình diễn món cá ngừ sốt cà chua ăn kèm bánh mì dài 6m; bếp trưởng Lê Nguyễn Hoàn Long và Puri Chunkajorn (Thái Lan) chế biến món cháo cá ngừ hạt mắc ca, cà ri cá ngừ đặc trưng Thái…

Lễ hội sẽ quy tụ 94 gian hàng trưng bày, giới thiệu các sản phẩm OCOP, làng nghề đến từ 33 đơn vị trong và ngoài tỉnh tham gia. Trong đó, sẽ có một không gian trưng bày các sản phẩm cà phê truyền thống có thương hiệu ở Tây Nguyên…

Thác K54 nổi bật giữa đại ngàn Gia Lai

Khâu nối những mạch nguồn văn hóa

Tại họp báo, các đại diện, lãnh đạo và ban tổ chức cũng tập trung trả lời, làm rõ nhiều nội dung báo chí quan tâm. Hoa hậu Đinh Thị Hoa (Hoa hậu Đại sứ du lịch Việt Nam 2024) cũng ra mắt báo giới với vai trò là đại sứ truyền thông lễ hội.

Hoa hậu Đinh Thị Hoa ra mắt tại họp báo

Đạo diễn Hoàng Dũng, Tổng đạo diễn Lễ khai mạc Lễ hội “Tinh hoa Đại ngàn – Biển xanh hội tụ” cho biết, lễ hội năm nay sẽ có nhiều điểm rất mới, diễn ra trong thời điểm tỉnh Gia Lai mới vừa thành lập (sáp nhập từ 2 tỉnh Bình Định, Gia Lai).

Theo đạo diễn Hoàng Dũng, chương trình nghệ thuật đêm khai mạc gồm 2 chương: “Rừng vàng biển ngọc” và “Đại ngàn tỏa sáng kết nối vươn khơi”. Xuất phát từ câu ca dao Nam Trung Bộ: “Ai về nhắn với nậu nguồn. Mít non gửi xuống, cá chuồn gửi lên”, ban tổ chức liên hệ đến những mạch nguồn kết nối núi – biển Gia Lai.

Đạo diễn Hoàng Dũng thông tin, làm rõ một số câu hỏi của báo chí

Mạch nguồn thứ nhất từ dòng sông Kôn, kết nối đại ngàn với biển qua những trầm tích văn hóa Sa Huỳnh, Chăm Pa và qua các thời kỳ lịch sử mở cõi các vua, chúa nhà Lê và nhà Nguyễn. Mạch nguồn thứ hai lấy cảm hứng từ tượng đài Cha con Bác Hồ tại phố biển Quy Nhơn và tượng Bác Hồ với đồng bào Tây Nguyên đặt tại phố núi Pleiku…

“Từ những mạch nguồn cảm hứng này, chúng tôi xây dựng câu chuyện cho đêm khai mạc, hy vọng mang đến cho người dân và du khách trải nghiệm lý thú”, Đạo diễn Hoàng Dũng nói.

Ngoài ra, xuyên suốt lễ hội sẽ có sự tham gia của 60 nghệ nhân, bà con các cộng đồng dân tộc ở đại ngàn Gia Lai. Từ 300 người dân và nghệ nhân, ban tổ chức chọn 2 nhóm (30 người/nhóm) trình diễn tại lễ hội. Đặc biệt, sẽ có những tiết mục đặc sắc của các nghệ nhân và trẻ em miền cao biểu diễn như: cồng chiêng, cà kheo, người rơm…

Tạo cảm hứng về đoàn kết, phát triển Bà Huỳnh Thị Anh Thảo, Phó Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Gia Lai cho biết, thời gian qua Sở phối hợp với Hiệp hội Du lịch xây dựng các tour, tuyến, sản phẩm du lịch mới kết nối đại ngàn – biển xanh Gia Lai. Kỳ nghỉ Quốc khánh 2-9 năm nay, tỉnh đã chuẩn bị 12.000 phòng lưu trú đảm bảo du khách đến tham quan, trải nghiệm 10 chương trình, lễ hội và các sản phẩm du lịch mới. Bà Huỳnh Thị Anh Thảo, Phó Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Gia Lai Theo bà Huỳnh Thị Anh Thảo, những cảm hứng lễ hội “Tinh hoa Đại ngàn – Biển xanh hội tụ” sẽ tiếp tục lan tỏa vào đời sống văn hóa, kinh tế - xã hội, du lịch của Gia Lai. Qua đây, sẽ góp phần xây dựng các khối đại đoàn kết các dân tộc, vùng miền và thúc đẩy một Gia Lai mới phát triển nhanh, bền vững hơn… “Tới đây, chúng tôi sẽ tập trung tìm tòi, phục dựng, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa vùng miền, đặc biệt là các dân tộc miền núi”, Phó Giám đốc Sở VH-TT-DL Gia Lai nhấn mạnh.

NGỌC OAI