Người dân ghi hình "tố" xe biển xanh vi phạm giao thông

Ngày 9-9, Văn phòng UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết, ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh, vừa ký văn bản số 3054/UBND-XDCT về việc chấn chỉnh và thực hiện các giải pháp đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.

Phát hiện nhiều xe biển xanh vi phạm giao thông qua hệ thống camera giám sát giao thông và người dân trực tiếp ghi hình. Ảnh: NGUYỄN TIẾN

Văn bản nêu rõ, thời gian qua, với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tình hình trật tự an toàn giao thông ở tỉnh Lâm Đồng đã có nhiều chuyển biến tích cực.

Cụ thể, trong 8 tháng đầu năm 2025, tai nạn giao thông tại tỉnh Lâm Đồng giảm cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ: Số vụ giảm 32,3% (563/832 vụ), số người chết giảm 8,6% (277/303 người) và số người bị thương giảm 37,7% (449/721 người).

Tuy nhiên, tình hình vi phạm trật tự an toàn giao thông trên một số tuyến, địa bàn trong tỉnh vẫn diễn ra phổ biến, là nguyên nhân trực tiếp gây ra tai nạn.

Đáng chú ý, qua hệ thống camera giám sát giao thông và người dân trực tiếp ghi hình, ghi nhận nhiều trường hợp xe ô tô công vụ (mang biển số xanh) thuộc các cơ quan, đơn vị trong tỉnh vi phạm quy định về giao thông đường bộ với các lỗi điển hình như: Vượt xe sai quy định, vượt xe trong trường hợp không được vượt... gây bức xúc dư luận, làm ảnh hưởng đến uy tín của các cơ quan Nhà nước.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các đơn vị liên quan tăng cường tuyên truyền, nâng cao ý thức của cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, phát huy vai trò gương mẫu khi tham gia giao thông.

Có biện pháp xử lý nghiêm đối với những trường hợp vi phạm, nhất là đối với lái xe công vụ vi phạm các quy định về trật tự an toàn giao thông, sử dụng đèn, còi ưu tiên không đúng quy định.

NGUYỄN TIẾN