Người dân phường Bình Thới phấn khởi tham gia ngày hội đoàn kết

Ngày 20-9, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Thới tổ chức “Ngày hội Non sông - Dân tộc kết đoàn” và “Ngày hội phường Bình Thới văn minh - hiện đại - nghĩa tình” đợt cao điểm chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đến dự ngày hội có đồng chí: Lê Thị Kim Thu, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM; Trần Hải Yến, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bình Thới.

Ngày hội còn có sự tham dự của đại diện các đơn vị, mạnh thường quân; các chi hội, chi đoàn, công đoàn; gần 130 người cao tuổi và đông đảo nhân dân trên địa bàn.

Bí thư Đảng ủy phường Bình Thới Trần Hải Yến trao quà cho người dân đến dự ngày hội

Trong không khí sôi nổi, ngày hội diễn ra nhiều hoạt động ý nghĩa như Hội thi Tiếng hát Người Cán bộ Dân vận; trao tặng cây xanh; hội thi nấu và trang trí bàn ăn; mô hình chuyển đổi số trong phát hiện, tố giác tội phạm; diễu hành xe đạp hoa chào mừng Đại hội Đảng bộ TPHCM và Đại hội MTTQ các cấp; gian hàng bình ổn giá, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, nghĩa tình...

Hoạt động trao tặng cây xanh trong khuôn khổ ngày hội

Đặc biệt, khám bệnh cho người cao tuổi; trao tặng 106 thẻ tập thể dục miễn phí cho người cao tuổi; tặng quà cho 250 người cao tuổi và người dân có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ trợ cấp thường xuyên cho 11 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt (1,5 triệu đồng/tháng/trường hợp); tổ chức bữa ăn nghĩa tình cho 150 người cao tuổi.

Ngày hội là dịp khơi dậy truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết dân tộc, đồng thời phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong xây dựng phường Bình Thới văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

