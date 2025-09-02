Văn hóa - Giải trí

Người dân TPHCM chờ đón cầu truyền hình “Ánh sao độc lập” và pháo hoa nghệ thuật

SGGPO

Trước giờ bắt đầu cầu truyền hình nghệ thuật “Ánh sao độc lập”, đông đảo người dân và du khách tập trung tại khu vực vui chơi công cộng để chờ đón đêm nghệ thuật và trình diễn pháo hoa chào mừng Quốc khánh 2-9.

Những nghệ sĩ tham dự chương trình.jpg

Chương trình nghệ thuật “Ánh sao độc lập” được truyền hình trực tiếp lúc 19 giờ 30 phút ngày 2-9 trên kênh HTV1, đồng thời kết nối trực tuyến từ ba điểm cầu: phường Sài Gòn, phường Bình Dương và phường Vũng Tàu.

>>>Một số hình ảnh tại các điểm vui chơi công cộng ở phường Sài Gòn: Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

e2b26297a04aeaea8e5cc27d6203e92e 4.JPG
efb9f4b6b166bcb5b156f440d000beb3.JPG
8269301b87fc2a620b40fee4e819dd03 2.JPG
1ede6b8de4c75941a7ee557efcbd9a21 2.JPG
ef29094c87fc1cc31ea48aa7c139d9d1.JPG

Bên cạnh đêm nghệ thuật, vào lúc 21 giờ, TPHCM bắn pháo hoa tầm cao tại ba điểm gồm: đầu đường hầm sông Sài Gòn (phường An Khánh), khu trung tâm Thành phố mới (phường Bình Dương) và Quảng trường trung tâm Bãi Sau (phường Vũng Tàu). Điểm bắn tầm thấp ở công viên văn hóa Đầm Sen (phường Bình Thới).

gen-h-z6969803831112_52c459bc3caf9253683c40554af9b7bd.jpg
Người dân đổ về Quảng trường Tam Thắng, phường Vũng Tàu, TPHCM, chờ đón đêm nghệ thuật đặc biệt "Ánh sao độc lập". Ảnh: NÔNG NGÂN
gen-h-z6969812856695_446a23f603e8bee21d30dfb6d1d56609.jpg
Sân khấu trước tháp Tam Thắng ở Quảng trường Tam Thắng, phường Vũng Tàu, TPHCM. Ảnh: NÔNG NGÂN
DŨNG PHƯƠNG - THIÊN THANH

Từ khóa

HTV1 Bình Thới Công viên Đầm Sen An Khánh Chương trình nghệ thuật Bắn pháo hoa Ánh sao độc lập

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Phó Tổng Biên tập Phụ trách: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Thành Lợi, Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: (028) 3.9294.069, 3.9294.068

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn