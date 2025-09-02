Người dân TPHCM chờ đón cầu truyền hình “Ánh sao độc lập” và pháo hoa nghệ thuật

Trước giờ bắt đầu cầu truyền hình nghệ thuật “Ánh sao độc lập”, đông đảo người dân và du khách tập trung tại khu vực vui chơi công cộng để chờ đón đêm nghệ thuật và trình diễn pháo hoa chào mừng Quốc khánh 2-9.

Chương trình nghệ thuật “Ánh sao độc lập” được truyền hình trực tiếp lúc 19 giờ 30 phút ngày 2-9 trên kênh HTV1, đồng thời kết nối trực tuyến từ ba điểm cầu: phường Sài Gòn, phường Bình Dương và phường Vũng Tàu.

>>>Một số hình ảnh tại các điểm vui chơi công cộng ở phường Sài Gòn: Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Bên cạnh đêm nghệ thuật, vào lúc 21 giờ, TPHCM bắn pháo hoa tầm cao tại ba điểm gồm: đầu đường hầm sông Sài Gòn (phường An Khánh), khu trung tâm Thành phố mới (phường Bình Dương) và Quảng trường trung tâm Bãi Sau (phường Vũng Tàu). Điểm bắn tầm thấp ở công viên văn hóa Đầm Sen (phường Bình Thới).

Người dân đổ về Quảng trường Tam Thắng, phường Vũng Tàu, TPHCM, chờ đón đêm nghệ thuật đặc biệt "Ánh sao độc lập". Ảnh: NÔNG NGÂN

Sân khấu trước tháp Tam Thắng ở Quảng trường Tam Thắng, phường Vũng Tàu, TPHCM. Ảnh: NÔNG NGÂN

DŨNG PHƯƠNG - THIÊN THANH