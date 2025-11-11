TPHCM hỗ trợ Huế và Đà Nẵng 35 tỷ đồng khắc phục thiệt hại bão lũ

Chiều 11-11, đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, dẫn đầu đoàn công tác TPHCM, đi thăm hỏi, động viên và hỗ trợ TP Huế, TP Đà Nẵng khắc phục thiệt hại do bão lũ gây ra.

Đi cùng đoàn có các đồng chí: Hoàng Nguyên Dinh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM; Nguyễn Khoa Hải, Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc trao bảng tượng trưng hỗ trợ TP Huế 20 tỷ đồng

TPHCM đã hỗ trợ TP Huế 20 tỷ đồng để khắc phục thiệt hại do bão lũ gây ra. Sự hỗ trợ này thể hiện tình cảm, nghĩa tình của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM đối với TP Huế.

Trong đó, đoàn hỗ trợ 300 triệu đồng để trường Mầm non Tây Lộc sửa chữa; tặng quà cho 20 em học sinh trường Mầm non Tây Lộc. Đồng thời, hỗ trợ xây dựng 2 căn nhà (100 triệu đồng/căn) và tặng quà cho các hộ gia đình; tặng quà cho 78 hộ dân phường Tây Lộc (TP Huế).

Lãnh đạo TP Huế gửi lời cảm ơn đến Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM

Chia sẻ những thiệt hại do mưa lũ, thiên tai gây ra tại TP Huế trong thời gian vừa qua, đồng chí Nguyễn Phước Lộc khẳng định, tinh thần hỗ trợ nhanh nhất, hiệu quả nhất và trong điều kiện cao nhất.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc trao bảng tượng trưng hỗ trợ 300 triệu đồng để sửa chữa trường Mầm non Tây Lộc

TPHCM hỗ trợ có trọng tâm, trọng điểm, đúng nhu cầu và điều kiện thực tế của từng địa phương; đảm bảo việc hỗ trợ kịp thời, đúng nơi, đúng lúc, đúng đối tượng.

Đồng chí Hoàng Nguyên Dinh và đồng chí Nguyễn Khoa Hải trao hỗ trợ người dân xây nhà

Lãnh đạo TPHCM bày tỏ, thông qua sự hỗ trợ này, TP Huế tiếp tục quan tâm sửa chữa các công trình liên quan đến cầu đường, trường trạm, trọng tâm là y tế, trường học để các em học sinh sớm được đến trường, không bị gián đoạn việc học hành, người dân được chăm sóc sức khỏe tốt hơn.

Với truyền thống đoàn kết, tinh thần tương thân, tương ái và sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị TP Huế, đồng chí Nguyễn Phước Lộc tin tưởng, TP Huế nỗ lực vượt qua khó khăn thử thách, sớm ổn định đời sống nhân dân, đảm bảo quốc phòng - an ninh và tiếp tục phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc trao quà đến các em học sinh trường Mầm non Tây Lộc

Đồng chí Nguyễn Chí Tài, Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP Huế gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM đã kịp thời hỗ trợ. TP Huế sẽ phân bổ, sử dụng hiệu quả nguồn hỗ trợ, đúng mục đích, kịp thời đến các hộ dân chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.

Đồng chí cũng mong muốn, tình đoàn kết, gắn bó và nghĩa tình giữa hai địa phương ngày càng bền chặt, tiếp tục lan tỏa những giá trị tốt đẹp của tinh thần tương thân, tương ái, cùng nhau chung sức vì sự phát triển bền vững của mỗi thành phố.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc trao quà đến người dân TP Huế

Đồng chí Hoàng Nguyên Dinh trao quà đến người dân TP Huế

Người dân và các em học sinh dự buổi nhận quà hỗ trợ

Chiều cùng ngày, đoàn công tác tiếp tục đi thăm hỏi, động viên và hỗ trợ đồng bào tại TP Đà Nẵng.

TPHCM đã hỗ trợ TP Đà Nẵng 15 tỷ đồng; trong đó hỗ trợ 800 triệu đồng để sửa chữa và trang bị thiết bị dạy học của các trường tại xã Nam Phước (TP Đà Nẵng).

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc cùng đoàn công tác trao bảng tượng trưng hỗ trợ TP Đà Nẵng 15 tỷ đồng

Đoàn cũng thăm hỏi và tặng quà đến 20 em học sinh (2 triệu đồng/phần); tặng quà 78 hộ dân (trị giá 2 triệu đồng/phần). Đoàn cũng hỗ trợ kinh phí xây dựng 2 căn nhà (60 triệu đồng/căn).

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc trao quà đến người dân ở TP Đà Nẵng

Đồng chí Hoàng Nguyên Dinh và đồng chí Nguyễn Khoa Hải trao bảng tượng trưng hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà cho người dân TP Đà Nẵng

Thời gian qua, ngoài hỗ trợ kinh phí, TPHCM còn tổ chức các đoàn đến thăm hỏi, động viên, chia sẻ với người dân bị ảnh hưởng bão lũ.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc trao quà hỗ trợ người dân và các em học sinh ở TP Đà Nẵng

Đoàn công tác TPHCM trao tặng quà đến người dân TP Đà Nẵng

VĂN MINH