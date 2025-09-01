Người dân vùng cực Nam Tổ quốc phấn khởi khi nhận quà Tết Độc lập

Trong không khí cả nước hân hoan đón mừng lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9, rất nhiều người dân vùng đất địa đầu cực Nam Tổ quốc - tỉnh Cà Mau phấn khởi, nô nức đi nhận quà Tết Độc lập.

v

Ngày 1-9, rất nhiều người dân trên địa bàn tỉnh Cà Mau cho biết, đã nhận được quà Tết Độc lập. Theo ghi nhận của chúng tôi, tại các trụ sở khóm, ấp thuộc các xã, phường có rất nhiều người dân đến nhận quà. Không khí tại các điểm phát tiền mặt cũng nhộn nhịp và rôm rả.

Vừa mới nhận xong phần quà về đến nhà, bà Võ Thị Tho (xã U Minh, tỉnh Cà Mau) phấn khởi cho biết: “Dịp lễ này, gia đình rất vui vì có tiền Nhà nước tặng 600.000 đồng (gia đình có 6 người). Món quà thật ý nghĩa với chúng tôi đúng vào ngày Tết Độc lập”.

Một hộ dân trên địa bàn xã Phú Mỹ (tỉnh Cà Mau) phấn khởi khi được nhận quà Tết Độc lập. ẢNH: HỒ HỒNG TƯƠI

Ông Đỗ Hoàng Giới, Chủ tịch UBND xã U Minh cho biết, từ sáng 1-9, xã đã triển khai cấp tiền mặt cho dân. Để tạo thuận lợi cho bà con, xã bố trí 8 điểm cấp tiền, cán bộ thay nhau luân phiên làm và không nghỉ trưa, cố gắng đến ngày 2-9, cấp xong quà Quốc khánh cho dân trên địa bàn.

Người dân trên địa bàn xã Phú Mỹ (tỉnh Cà Mau) chờ đến lượt nhận quà Tết Độc lập. ẢNH: HỒ HỒNG TƯƠI

Chiều 1-9, Sở Tài chính tỉnh Cà Mau cho biết, hiện nay, tất cả các xã, phường đã thực hiện rút kinh phí tại Kho bạc Nhà nước. Đến thời điểm 11 giờ cùng ngày, UBND các xã, phường trên địa bàn đã thực hiện tặng quà Quốc khánh 2-9 cho hơn 2 triệu người dân, với số tiền trên 203 tỷ đồng, đạt tỷ lệ gần 78% so với kế hoạch.

Hiện nay, UBND các xã, phường đang khẩn trương huy động mọi nguồn lực để tặng quà cho người dân, phấn đấu hoàn thành trước dịp Quốc khánh 2-9, đảm bảo tất cả các đối tượng đều được nhận quà đầy đủ, kịp thời theo đúng quy định.

TẤN THÁI